彰化縣明年1/20啟動帶狀疱疹疫苗防護行動

【記者林玉芬/彰化報導】彰化衛生局31日舉辦「彰化領航‧全國最大‧帶狀疱疹（皮蛇）疫苗防護行動啟動記者會」，宣布115年1月20日將正式啟動全國規模最大的65歲(含原住民55歲)以上長者帶狀疱疹疫苗接種計畫。



縣長王惠美及國家預防接種諮詢委員會（ACIP）召集人兼台灣疫苗推動協會理事長李秉穎等貴賓與會，共同見證彰化在高齡防護政策上的重要里程碑。

王惠美表示，為提升長者免疫防護力、降低重症與併發症風險，彰化縣自購2萬劑疫苗，提供設籍本縣一年以上1萬名長者施打兩劑完整保護，低收入及中低收入戶長者免費由縣府全額補助；一般長者自付6,000元，其餘不足部分由縣府補助。115年1月20日起開放長者至衛生所臨櫃預約登記接種，歡迎長輩踴躍參與。

王惠美表示，帶狀疱疹(皮蛇)造成的神經痛往往比外表皮疹更折磨人，不少長者因疼痛甚鉅嚴重影響生活品質，但自費疫苗價錢昂貴，許多長輩捨不得也負擔不起。縣府為守護長者健康，推動這項高齡健康政策，不僅是彰化高齡健康政策的重要里程碑，更展現彰化縣「健康平等、不分貧富」的施政方針。

王惠美指出，隨著近年高齡人口逐漸遞增，長者年紀越大，身體抵抗力越差，亟須要透過疫苗以維護自身健康。因名額有限歡迎長者提前預約，縣府將持續推動更多貼近長者需求的健康政策，讓「彰化幸福向前行」。

李秉穎表示，帶狀疱疹（皮蛇）會導致神經痛，而且與心血管疾病相關，包括中風、心肌梗塞、失智等疾病，所以其實這支疫苗的價值是被低估的，恭喜彰化縣跨出全國首創的第一步。

衛生局表示，此次萬人接種補助計畫不僅回應高齡健康需求，也象徵向「健康老化」跨出重要一步。接種計畫由全縣27個鄉鎮市衛生所臨櫃預約及接種，低收及中低收入戶長者由衛生局事先寄發紙本通知單，1月20日至2月13日持通知單到衛生所確認資格無誤後完成第一劑接種；一般長者1月20日起至衛生所預約登記後，由衛生所提供繳費單，透過銀行臨櫃匯款；銀行自動化通路包含網銀、行動銀行、實體ATM、語音轉帳；四大超商（7-ELEVEN、全家便利商店、萊爾富、OKmart）等門市繳費。繳費後接到簡訊通知或預約登記14日後，即可到衛生所完成第一劑接種，並提醒民眾本方案繳費後無法退費及轉讓。