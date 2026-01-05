彰化縣明禮國小及村東國小通過環境部「臺美生態學校綠旗認證」

▲村東國小貼紅榜。（圖／彰化縣政府提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化縣長王惠美縣府團隊多年來致力於提升軟硬體兼具的教育品質。彰化縣田中鎮明禮國小及大村鄉村東國小，日前申請環境部「臺美生態學校認證」，經委員實地審查，兩校學童表現優異，在與委員的互動及對談中展現良好的環境教育素養與靈活的臨場反應，深獲委員肯定，雙雙通過最高的綠旗認證。

▲明禮國小貼紅榜。（圖／彰化縣政府提供）

明禮國小綠地資源豐富且鄰近農村，結合學校原有環境特色與教學課程，以「永續食物、健康生活、消耗與廢棄物」行動路徑確實執行，歷經多年深耕努力，環境教育已融入校園日常，成為學校文化的重要一環，讓臺美生態計畫在校園中持續萌芽茁壯。

村東國小則以「培養學生環境素養與永續行動力」為核心，選擇「消耗與廢棄物」、「生物多樣性」、「永續食物」等環境路徑申請綠旗認證，實踐校園特性，落實校園生態化與永續經營。此外，村東國小推動環境教育多年，除了自主研發適合各年級層的環教主題課程，以環境行動教育為核心外，更以減廢、生態觀察與永續飲食作為三大主軸，推動學生從校園走向社區、從地方連結全球，實踐永續生活與生態公民精神。

學童從執行計畫的過程中，逐漸提高對於環境的關懷和綠色生活的實踐能力，不僅將環境意識內化為生活素養，歷程也成為孩子們難能可貴的學習經驗，兩所學校有著一群擁有共同目標、彼此信任與支持的教育夥伴，在校園中落實永續發展理念，將生態學校的行為及理念融入校園生活、家庭及社區。

彰化縣環保局表示，臺美生態學校計畫與聯合國永續發展目標（SDGs）理念相契合，配合108課綱實施，目前彰化縣已有31所學校通過臺美生態學校認證，其中包括3所綠旗(埤頭鄉芙朝國小於112年取得綠旗再認證)、9所銀牌與19所銅牌認證，參與學校數逐年遞增，環保局透過環境教育基金編列專款，補助學校推動相關計畫，協助生態與環境保護的理念從小扎根校園，期盼未來更多學校一同加入，為我們所追求的環境永續共同努力。