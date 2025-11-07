彰化縣榮服處拜會欣彰天然氣公司 開發優質職缺協助退除役官兵就業
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為促進退除役官兵就業管道，開拓優質職缺，國軍退除役官兵輔導委員會傅正誠副主任委員率事業處董紹明處長、彰化縣榮服處邱文俊處長及就業站夥伴拜會欣彰天然氣股份有限公司，洽談榮民眷就(轉)業，期建立合作管道，協助渠等進入職場安置就業。
欣彰天然氣股份有限公司朱河村董事長親自接待，歡迎國軍退除役官兵輔導委員會團隊的到訪，朱董事長表示該公司成立於民國六十二年，為經濟部特許之公用天然氣事業，公司成立以來秉持發展公用事業、服務社會與繁榮地方建設，縮小城鄉差距宗旨，於今已50餘年，營業區域遍佈中部地區39個市區鄉鎮，營業額已躍居全國瓦斯公司第二位，獲天下雜誌評為服務業500大企業。同時該公司吳凱培副總經理也非常肯定在公司擔任重要幹部的榮民及志願役退除役官兵的表現，更希望退除役官兵可以一起加入公司的工作行列，期待榮服處推薦優秀人才至公司服務，共創雙贏。
邱文俊處長表示，藉由拜會廠商，透過雙方意見交流以宣傳輔導會就學、職訓及就業等補助訊息，並透過職缺開發，拓展退除役官兵多元就業管道。另輔導會為鼓勵民營事業機構團體協助進用退除役官兵就業，每年於6月30日前辦理進用獎勵，歡迎已進用退除役官兵彰化地區的廠商踴躍報名參與評比，獲獎企業還可獲得10萬至40萬不等獎勵金，歡迎企業廠商或退除役官兵隨時來電洽詢（電話：04-7253108#113、117）。
