彰化縣榮服處拜會王品餐飲集團，開發優質職缺協助退除役官兵就業。

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為促進退除役官兵就業，協助順利就(轉)職。近日彰化縣榮民服務處邱文俊處長率相關同仁及就業站夥伴拜會王品餐飲集團人力資源發展部，洽談退除役官兵就業事宜，期建立合作管道，讓有就業需求的退除役官兵，順利進入優質職場並穩定就業。

王品集團深耕台灣餐飲市場三十餘年，時刻關注市場變化與顧客需求，致力於打造多元、豐富的品牌與菜色，滿足消費者對美食的追求。無論是傳統美食的愛好者；還是喜愛挑戰味蕾的冒險家；亦或追求豐富美食的大食客，都有適合的餐飲選擇，多樣化的選擇，更滿足所有老饕們的味蕾。

該公司人力資源發展部林經理非常感謝彰化縣榮服處推薦志願役退除役官兵柯先生加入工作行列，期待榮服處持續推薦優秀人才至公司服務，共創雙贏。拜會過程中，林經理並主動提及有非常多的志願役退除役官兵在集團中各類餐飲品牌服務，表現良好不在話下，工作績效極為卓著，態度上更是主動積極，深獲肯定，也不乏擔任店長的中堅幹部。

邱文俊處長表示，藉由拜會廠商，透過雙方意見交流以宣傳輔導會就學、職訓及就業等補助訊息，透過適當的職缺開發，拓展退除役官兵多元就業管道。另輔導會為鼓勵民營事業機構團體協助進用退除役官兵就業，每年於6月30日前辦理進用獎勵，獲獎企業還可獲得10萬至40萬不等獎勵金，歡迎企業廠商或退除役官兵隨時來電洽詢（電話：04-7253108#113、117）。