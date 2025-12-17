彰化縣榮服處攜手調查站強化同仁國安意識

▲彰化縣榮民服務處特別邀請法務部調查局彰化縣調查站，以「一起守護我們的國家」為主題，舉辦國家安全宣導講座。（圖／彰化縣榮民服務處提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】面對越來越複雜的國家安全挑戰，政府與民眾都需要提高警覺、保持正確的資訊判斷能力。為讓同仁更了解當前情勢、避免退除役官兵遭到中共滲透吸收，彰化縣榮民服務處特別邀請法務部調查局彰化縣調查站，以「一起守護我們的國家」為主題，舉辦國家安全宣導講座。活動由邱文俊處長主持，與同仁們一起聆聽最新的滲透手法案例，共同交流國安相關法令與觀念。

此次講座由張翊宸調查官主講，他以貼近時事的案例和生動的說明，帶著大家深入了解共諜案的背景與發展，解析中共各種滲透手法。例如：生活網路中常見的認知作戰、基層里長接受資助赴陸的案件、操控媒體製作假民調、利用賭場與地下錢莊威脅利誘軍方人員等。張調查官也不忘提醒大家，尤其前往中國時更要提高警覺，避免在無形中落入被利用的風險。

廣告 廣告

張調查官表示，希望透過自身的實務經驗與案例分享，能協助大家更早察覺可疑情況、保護自己，也守護國家安全，透過全民的積極參與與配合，讓每一位公民都成為國家安全的守護者，才能有效凝聚全民防護力量，築起一道堅不可摧的防線，確保國家安全與社會穩定。

邱文俊處長也分享，很高興能邀請調查站到場授課，讓同仁透過真實案例更深刻了解中共滲透的現況，同時提升對國家安全法令的認識。他表示，榮服處未來仍會持續與相關單位合作，加強國安宣導工作，也再次呼籲退除役官兵務必「堅定愛國信念、守護國家安全」，一起守護我們珍惜的家園。