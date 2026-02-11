▲彰化縣榮服處辦理金馬迎春感恩餐會，陪伴榮民眷溫馨圍爐。（圖／彰化縣榮服處提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為關懷轄區榮民及眷屬，彰化縣榮民服務處於農曆春節前，分別於南彰化、中彰化及北彰化地區辦理三場次「金馬迎春感恩餐會」圍爐活動，邀請榮民長輩、眷屬、榮欣志工及各界貴賓齊聚一堂，以團圓餐敘方式提前迎接新年，現場氣氛溫馨熱鬧，讓榮民長輩在歲末年終之際，感受到社會滿滿的關懷與祝福。

處長邱文俊表示，榮民長輩一生為國家與社會奉獻心力，是國家重要的資產，榮服處秉持輔導會嚴主任委員「榮民在哪裡，服務到哪裡」的政策精神，於年節前辦理感恩圍爐活動，希望透過面對面的陪伴與關懷，讓榮民及眷屬能在溫馨的氛圍中共享團圓時光，感受到被重視、被照顧的溫暖。

本次感恩餐會亦獲得多家企業與醫療院所熱情參與與支持，其中彰濱秀傳紀念醫院黃信彰院長亦親自出席活動，展現對榮民族群的高度關懷。黃院長於餐會中表示，榮民長期為國家付出與犧牲，醫療院所應以實際行動回饋社會，提供便利且優質的醫療照顧，是責無旁貸的使命。彰化縣榮服處日前已與彰濱秀傳紀念醫院完成合作備忘錄簽署，提供榮民及相關對象免掛號費等優惠措施，嘉惠彰化地區逾萬名榮民及其家庭，有效減輕就醫負擔並提升就醫便利性。

邱文俊處長進一步指出，榮服處各項服務能順利推動，仰賴社會各界的共同投入與支持，未來將持續結合地方企業、醫療院所及公益資源，深化對榮民及眷屬的照顧工作，透過多元活動與貼心服務，讓關懷不間斷、陪伴不缺席。邱文俊處長也特別在活動中向全體榮民及眷屬獻上新年祝福，祝福長輩們身體健康、平安順心，期盼在新的一年，榮服處能持續成為榮民眷屬最堅實的後盾，陪伴大家安心生活、迎向更美好的每一天。