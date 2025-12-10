▲彰化縣榮服處鏈結社福資源，致贈寒冬送暖物資榮民眷備感溫馨。（圖／彰化縣榮服處提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為關懷及照顧單身、獨居或家庭支持力薄弱的年長榮民(眷)，彰化縣榮民服務處特別感謝善心榮民李水樹先生協助聯結「就是企業社」郭芬娟女士，共同捐贈榮服處寒冬愛心保暖外套60件。由榮服處邱文俊處長代表受贈，邱文俊處長亦致贈感謝狀感謝照顧榮民眷長輩義舉。

邱文俊處長表示，感謝李水樹先生及郭芬娟女士，長期投入公益活動讓愛心永續，此份「贈人玫瑰，手留餘香」信念令人動容。此次發放對象以轄內清寒單身、獨居或家庭支持力薄弱的年長榮民為優先關懷對象，藉由平日外訪時機所建立訪視名冊與社區服務網絡，有效掌握榮民眷需求後，積極展開寒冬愛心保暖外套分送作業，由責任區輔導員、社區服務組長等服務人員協助發放，將愛心關懷實質送進每一戶需要幫助的家庭，同時也將輔導會及各界善心匯集的溫暖，化成希望的光芒照亮榮民眷的心中。

邱文俊表示，此次在彰化縣芬園、大村及花壇等鄉鎮，逐一訪視關懷中，與榮民眷長輩及家屬們深入交流，除了閒話家常讓他們感受陪伴溫馨氛圍外，同時也了解他們實際生活需求。藉由發放寒冬愛心保暖外套，再次將關懷化為行動。邱處長也不斷向長輩們提醒，早晚溫差大，應注意身體保健，留意用火、用電安全，並增進健康樂活的生活。在花壇鄉收到愛心保暖外套的林伯伯，對榮服處的服務感到肯定，連連稱謝輔導會及榮民處對榮民(眷)照顧不遺餘力。他們臉上暖溢的笑容，對現場榮服處的服務伙伴即是最溫暖的回饋。

邱文俊說，平時透過與善心人士及社福資源等善心善行的匯聚，榮服處得以持續即時照顧生活條件較為困難或有實際需求的榮民眷。讓服務對象感受到社會對他們付出與貢獻的尊崇與敬意。榮服處持續秉持「榮民在哪裡、服務到哪裡」的宗旨，持續整合資源，擴大關懷面向，提升服務品質。未來更會深化慰問與定期訪視，與善心人士及服務伙伴共同攜手，將關懷落實到每一位榮民眷的生活中。