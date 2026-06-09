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▲彰化縣榮服處鏈結社福資源，致贈愛心物資榮民眷備感溫馨。（圖／彰化縣榮民服務處提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為強化輔導會照顧榮民眷服務工作，彰化縣榮民服務處積極鏈結社會福利資源，日前接受陸海空軍相互關懷協會愛心物資捐贈，該協會提供白米、餅乾及麵條等生活用品，透過榮服處訪視關懷，將愛心與溫暖送達有實際需求的榮民眷家中，讓受贈榮民眷深刻感受到輔導會與社會各界的關懷。

此次關懷慰問活動由彰化縣榮服處處長邱文俊率責任區輔導員及社區服務組長，前往花壇及芬園鄉等地區訪視。除致贈愛心物資外，更主動關懷榮民眷生活近況及需求，傾聽心聲，展現輔導會持續照顧榮民眷的服務精神與用心。

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居住於花壇鄉的吳阿姨收到物資後，對陸海空軍相互關懷協會及彰化縣榮服處的愛心善舉表達由衷感謝，並感動表示：「感謝榮服處鏈結社會慈善資源，讓我們的實際需要獲得及時協助，也讓我們感受到會裡面及社會各界對我們滿滿的關懷與照顧，除了感謝還是感謝。」

訪視中，邱文俊處長也提醒榮民眷，近期天氣炎熱且氣候變化劇烈，一定要多注意補充水分及身體狀況，慎防熱傷害；同時亦需要留意豪雨及颱風等天候資訊，預先備妥緊急避難及相關民生物資，因應突發災害發生。

邱文俊表示，感謝陸海空軍相互關懷協會長期熱心公益、關懷榮民眷生活需求，透過實際行動傳遞愛心，讓許多家庭感受到社會的溫暖與支持。彰化縣榮服處未來將持續鏈結各項社會福利資源，結合民間善心力量，共同建構服務照顧網絡，將溫暖關懷送到每位需要協助的榮民眷手中，讓愛心持續傳遞，發揮社會良善循環力量。