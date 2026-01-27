▲彰化縣榮民服務處安心御老平台教育訓練，強化跨單位整合提升服務量能。（圖／彰化縣榮民服務處提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為深化榮民（眷）服務品質，落實智慧化照顧服務，輔導會服照處林育文科長日前率領工程師團隊，前往彰化縣榮民服務處辦理安心御老平台教育訓練，協助第一線服務人員熟悉系統操作與實務應用，增進數位運用能力。

彰化縣榮民服務處處長邱文俊說明，安心御老平台為整合榮民照顧服務資源的重要工具，不僅能強化個案管理與追蹤機制，更有助於各單位之資訊共享與協同合作，達到科技輔助照顧服務之效益。本次教育訓練由邱處長親自主持，副處長、總幹事、承辦人、責任區輔導員及社區服務組長等相關人員均踴躍參與，展現榮服處對數位化服務推動之高度重視。

林育文科長指出，服照處將持續推動平台系統優化，精進整體服務流程，期能藉由資訊化管理模式，促進服務網絡整合及跨單位協調聯絡，全面提升榮民（眷）照顧服務品質。訓練課程由工程師針對安心御老平台之功能架構、資料建置、通報流程及跨單位資源串聯進行詳細說明，並透過實際操作與案例分享，協助同仁掌握系統運用技巧，提高工作效率與服務即時性。

邱文俊處長表示，彰化縣榮服處將持續配合輔導會政策執行「安心御老專案」，善用科技工具，提供更精準且具效能的服務，充分發揮「一點生變、全面應援」，讓榮民（眷）在生活照顧、關懷訪視與資源連結等面向，皆能感受到更周延、更安心且有溫度的照顧服務。