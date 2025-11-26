▲彰化縣榮民服務處溫馨啟程「志願服務成長之旅」。（圖／彰化縣榮民服務處提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為強化志工服務能量、拓展文化視野並增進團隊情誼，彰化縣榮民服務處於 11 月 25、26 日辦理「114 年榮欣志工專業訓練暨聯誼活動—志願服務成長之旅」。本次活動由蘇一中副處長帶隊，承辦人黃子豪輔導員協助規劃，並由榮欣志工第四隊主動策劃行程，吸引 38 位志工熱情參與，在滿滿期待與溫暖氛圍中啟程。

首日來到屏東海生館，志工夥伴透過海洋生態導覽與環境教育，深入了解海洋永續的重要性，並思考如何將保育與「守護」的精神帶入日常服務。榮欣志工第四隊隊長陳素雲表示，志工團隊不僅服務榮民眷，更像一個彼此支持、相互照顧的大家庭。她分享：「這次活動由第四隊共同討論、一起完成，希望每位志工能從旅途中獲得力量，把這份溫暖帶回服務現場，繼續陪伴榮民與眷屬。」

蘇一中副處長也向志工們勉勵，志願服務需要的不只是熱忱，更需要同理心，而這些能力正是在學習、交流與旅程中不斷累積。他感謝志工長期無私付出，並表示本次活動除了訓練外，更希望讓志工們「好好被照顧、被看見」，使服務這條路能走得更長、更踏實。

第二天的文化走讀同樣充實而富涵底蘊，志工們漫遊於高雄蓮池潭春秋閣、興達港情人碼頭，以及臺南安平古堡與老街，從宗教建築、人文觀光到歷史古蹟，每一站都讓大家重新感受土地文化的厚度與美好。志工們一致表示，兩天一夜的同行，不僅收穫新知，也讓彼此的心更加靠近，將帶著更柔軟也更堅定的力量，繼續溫暖每一戶榮民家庭。