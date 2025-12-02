▲彰化縣榮民服務處辦理法治教育，強化同仁個人資料保護暨公務倫理規範。（圖／彰化縣榮民服務處提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化縣榮民服務處於近日舉辦「114年下半年法治教育訓練」，邀請臺灣彰化地方法院刑事庭陳彥志法官擔任講座，強化本處員工基本法治觀念。

陳彥志法官為提升基層同仁法律素養，以「個人資料保護暨公務倫理規範」為主題，在個人資料保護講題中先強調個人自主控制個人資料之權利即資訊隱私權的重要性，又以案例說明公務人員蒐集、處理個人資料時應踐行之義務，提醒同仁謹慎使用，避免觸法。公務機關違反個資法的法律效果，該負擔之民事責任，陳法官舉實際案例及判決，提醒本處員工勿觸犯法律。

另針對公務倫理規範，期許公務同仁應秉持廉潔、公正、專業、效能及關懷等核心價值，依法行政，不得假借職務權力圖利自己或他人。範圍涵蓋利益迴避、收受餽贈限制、飲宴應酬應避免與職務有利害關係者參與，以及兼職、金錢借貸等財務行為的規範。

邱文俊處長於課程講習結束時，稱許陳法官針對今日講題提供交流時間，與上課同仁進行互動，加深本處員工之法治觀念，期勉大家在公門服務，依定要熟稔各項服務業務，除依法行政確實保障服務對象之權益外，也要謹守公務人員分際，避免觸犯法律。