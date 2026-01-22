▲彰化縣榮民服務處迎春圍爐，溫馨團聚迎馬年。（圖／彰化縣榮民服務處提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為關懷轄區獨居及雙老家庭榮民（眷），讓長輩在農曆春節前夕感受溫暖陪伴，彰化縣榮民服務處今年持續擴大辦理「2026迎春圍爐」系列關懷活動，規劃20場深入社區與長輩家中的到宅圍爐行動，透過陪伴用餐與溫馨互動，把年節氣氛傳進家門，也送進需要關懷的長輩心中。

處長邱文俊表示，考量部分年邁或行動不便的榮民（眷）往往難以參與大型活動，所以榮服處貼心改以「身邊就近、小巧溫馨」的方式，由處內職員工結合榮欣志工與退伍軍人社團及民間慈善力量，主動走入家庭，陪伴長輩圍坐餐桌、共享團圓時光，讓節慶關懷不因距離及不便而缺席。

廣告 廣告

本次系列活動特別感謝彰化縣果菜愛心協會熱心支持，由理事長徐千惠及主席陳建宏共同號召捐贈新鮮蔬果與民生物資，交由榮服處統籌運用於各場次小型圍爐與關懷訪視；同時，彰化縣陸軍第一士官學校領導士官班亦派員參與陪伴行動，並貼心致贈年節禮盒，以實際行動為長輩送上新春祝福與關懷。

活動中，均由榮欣志工們親手料理家常過年食材，將心意化作一道道熱騰騰佳餚，讓長輩不只是吃一頓年菜，更感受到被惦記、被陪伴的幸福。邱處長特別強調，「迎春小圍爐」的意義不僅在於餐桌上的菜色，更在於陪伴與傾聽，透過走進家門的行動，讓每一位需要關懷的榮民及眷屬，在重要節日裡都能感受到榮服處始終與他們同在。