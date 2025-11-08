彰化縣消防局創意防火宣導競賽

▲為提高縣民對防火議題的關注及強化宣導技能，彰化縣消防局於6日在消防局四樓禮堂舉辦114年度創意防火宣導競賽。（圖／彰化縣消防局提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為提高縣民對防火議題的關注及強化宣導技能，彰化縣消防局於6日在消防局四樓禮堂，舉辦114年度創意防火宣導競賽，與會人員有王惠美縣長、消防局長施順仁、彰化縣義勇消防總隊副總隊長賴東明、彰化縣義消防火宣導大隊長葉慧君等人共同出席活動，並同步於消防局臉書直播。

這次比賽以「短影音創意宣導」為主軸，順應時代潮流，結合影像拍攝與舞台展演，讓防火宣導走入數位新世代。目前全縣共有376位宣導義消，許多成員在人生進入不同階段後，選擇走出家庭、投入社會服務，成為守護社區安全的重要力量。

其中，鹿港防宣分隊長謝秀櫻，也帶領團隊參與本次競賽。她同時是鹿港老街百年餅舖第三代經營者，長期投入防火宣導工作，積極協助消防局推動鹿港商圈防災與社區宣導，並於今年榮獲內政部消防署「全國防火宣導志工菁英」殊榮，成為宣導義消的典範。

各參賽隊伍以多樣主題展現創意，有的以社會新鮮人的租屋生活為背景，提醒防範一氧化碳中毒；有的聚焦長者族群，運用說唱與短劇強調「人離火熄」與住警器的重要性；也有針對學童宣導的作品，以童話故事情境延伸出防災寓意，劇中角色「森林仙子」化身防火小尖兵，引導孩子學習逃生應變觀念。這些影片及舞台展現，讓防火宣導不再只是口號，而是觸動人心、以更具感染力的方式傳遞。

本次競賽邀請專業人士擔任評審，包括大葉大學消防系主任周中祺副教授、彰化縣義消防火宣導大隊葉慧君大隊長、新北市義消防火宣導大隊許陳免副大隊長、縣府新聞處吳蕙芬科長及和仁國小楊淑芬老師等人。評審團針對創意表現、影音內容、宣導成效進行評分，期盼透過多元觀點激發更多宣導能量，持續提升防災宣導的深度與廣度。

王惠美表示，感謝消防與義消夥伴長年投入防災教育，讓防火知識深入社區。今年以短影音結合舞台展演的創意形式，不僅更貼近生活，也能透過網路平台持續宣導，擴大教育成效。也呼籲鄉親在居家防火訪視時，給予宣導人員鼓勵與支持，攜手打造安全、安心的居住環境，共同守護「美好彰化、希望城市」。