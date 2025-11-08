彰化縣消防局創意防火宣導競賽
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為提高縣民對防火議題的關注及強化宣導技能，彰化縣消防局於6日在消防局四樓禮堂，舉辦114年度創意防火宣導競賽，與會人員有王惠美縣長、消防局長施順仁、彰化縣義勇消防總隊副總隊長賴東明、彰化縣義消防火宣導大隊長葉慧君等人共同出席活動，並同步於消防局臉書直播。
這次比賽以「短影音創意宣導」為主軸，順應時代潮流，結合影像拍攝與舞台展演，讓防火宣導走入數位新世代。目前全縣共有376位宣導義消，許多成員在人生進入不同階段後，選擇走出家庭、投入社會服務，成為守護社區安全的重要力量。
其中，鹿港防宣分隊長謝秀櫻，也帶領團隊參與本次競賽。她同時是鹿港老街百年餅舖第三代經營者，長期投入防火宣導工作，積極協助消防局推動鹿港商圈防災與社區宣導，並於今年榮獲內政部消防署「全國防火宣導志工菁英」殊榮，成為宣導義消的典範。
各參賽隊伍以多樣主題展現創意，有的以社會新鮮人的租屋生活為背景，提醒防範一氧化碳中毒；有的聚焦長者族群，運用說唱與短劇強調「人離火熄」與住警器的重要性；也有針對學童宣導的作品，以童話故事情境延伸出防災寓意，劇中角色「森林仙子」化身防火小尖兵，引導孩子學習逃生應變觀念。這些影片及舞台展現，讓防火宣導不再只是口號，而是觸動人心、以更具感染力的方式傳遞。
本次競賽邀請專業人士擔任評審，包括大葉大學消防系主任周中祺副教授、彰化縣義消防火宣導大隊葉慧君大隊長、新北市義消防火宣導大隊許陳免副大隊長、縣府新聞處吳蕙芬科長及和仁國小楊淑芬老師等人。評審團針對創意表現、影音內容、宣導成效進行評分，期盼透過多元觀點激發更多宣導能量，持續提升防災宣導的深度與廣度。
王惠美表示，感謝消防與義消夥伴長年投入防災教育，讓防火知識深入社區。今年以短影音結合舞台展演的創意形式，不僅更貼近生活，也能透過網路平台持續宣導，擴大教育成效。也呼籲鄉親在居家防火訪視時，給予宣導人員鼓勵與支持，攜手打造安全、安心的居住環境，共同守護「美好彰化、希望城市」。
其他人也在看
新北國王再度崩盤！下半場熄火不敵攻城獅 苦吞四連敗
新北國王今（8）日於新莊城堡迎戰新竹御嵿攻城獅。雖然國王在上半場與對手緊咬比分，但第四節陷入進攻停滯，最終以89比108不敵攻城獅，吞下近期四連敗。鏡報 ・ 9 小時前
國3清晨驚傳3車連撞車禍「2車道封閉」…車道都是散落物「1人受困車內」
國道三號北上181公里處今（8）日發生3車連撞車禍，警方獲報到場後，發現有一名駕駛受困車內，隨即進行救援，所幸將人救出後駕駛意識清楚，救護人員馬上將人送醫。不過，這起車禍造成2個車道封閉，詳細案情仍待調查釐清。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
「山爺」新書分享 黃春明出席（2） (圖)
聯合文學8日在台北博客來書店舉辦「山爺」新書分享會，高齡已逾90歲的作家黃春明（左）到場分享，並為讀者簽書留念。中央社 ・ 8 小時前
彰化企協創會四十週年藝文聯展 彰化市婦女學苑熱烈登場
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】由彰化縣企業經營研究協會舉辦的「金馬迎春-彰化企協創會四十週年藝文聯展」，互傳媒 ・ 14 小時前
龍華科大禮聘楊光磊為榮譽講座教授
為強化半導體實作人才培育，龍華科技大學特禮聘前台積電研發長、素有「台積電六騎士之一」美譽的楊光磊博士為該校榮譽講座教授，第一講以「台積電研發心法與人才觀」為題，分享其在半導體產業的珍貴經驗與洞察。校長葛自祥致詞指出，楊光磊博士畢業於台大電機系，並獲美國加州大學柏克萊分校博士學位，曾任台積電研發長，是帶領奈米製程發展的關鍵人物。楊博士強調企業選才「不應只看學歷」，而應重視個人特質與持續學習力，勉勵學生勇於發展自我特色，為未來職涯奠定實力基礎。楊博士指出，台積電每年投入約8%營收於研發，核心精神在於「訓練有素的創新」（DisciplineInnovation）與「反應式創新」（ReactiveInnovation），在紀律中培養創新力，並以客戶需求為導向。他強調，唯有掌握自主 ...台灣新生報 ・ 8 小時前
國道3車連環撞慘況曝光！故障車臨停遭追撞「滿地散落物」…2人受傷送醫
國道3號北上181.1公里龍井路段發生連環車禍，今日（8日）清晨4時許，一輛休旅車因故障臨停在外側車道，遭後方小貨車及另一部轎車追撞，釀3車事故，造成2人受傷，幸好傷者經送醫治療均無生命危險，目前警方正在釐清肇事責任歸屬。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
慈濟仁愛綜合長照機構 獲台中金照獎肯定
台中市連續八年，舉辦金照獎頒獎典禮，希望能鼓勵並且感謝，辛苦付出的長照人員，這個獎項對長照人員來說，就像是電影界的奧斯卡。下午舉行頒獎典禮，慈濟仁愛綜合長照機構，獲得卓越A單位第二名的好成績，機...大愛電視 ・ 9 小時前
新北耶誕城 侯友宜：不限板橋下一步擴大與各區結合呈現國際IP
2025新北歡樂耶誕城將於11月14日開城，至12月28日連續45天在板橋舉行系列活動。往年耶誕城期間有民眾反映交通打結。新北市議員提議是否可能將板橋耶誕城觀光效益分散至其他地區。市長侯友宜今天表示，這是下一步要做的事，耶誕城不僅不會停辦，未來將一步步擴大，與各地區做結合， 以國際IP呈現。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
漫遊秋季山林 東勢林場攜手新社花毯節11/08-30推門票65折優惠
一年一度的「2025新社花海暨台中國際花毯節」將於11月8日至11月30日在新社登場，東勢林場同步響應，推出期間限定的入園優惠與聯名好康，只要與「新社花海」、「農村繽菓室」合照入園，皆可享門票折扣優惠，邀請全國遊客一同漫遊山城、賞花遊林，體驗臺中秋冬最繽紛的花季盛事。東勢林場遊樂區場長莊宜蒼表示，今年我們與新社花毯節攜手推出門票優惠，活動期間民眾只要憑「與新社花海」、「農村繽菓室」合照入園東勢林場，就享有門票160元的優惠(原價250元)，此外，凡於東勢林場遊樂區內消費（不限金額），憑發票即可至新社花海「農村繽菓室」展館服務台，兌換「大甲溪白冷冰棒」乙支。這項聯名活動不僅串聯兩大景點，更以甜蜜冰棒作為在地風味的象徵，讓遊客在花海與森林間留下沁涼回憶。東勢林場以豐富的森林生態與四季花卉聞名，園區內步道、露營區及生態觀察設施完善，是中部地區熱門的自然旅遊勝地。今年特別配合花毯節推出優惠方案之外，園區現正推出每日限量10間的「花漾森林住宿專案」，入住林間木屋並可體驗手作「心想事橙」吊飾，為旅程增添溫馨寓意。二人房優惠價2,400元起，提供遊客舒適又具特色的住宿選擇。東勢林場也期望藉由新社花毯台灣好新聞 ・ 1 天前
大海開吃首站彌陀登場 陳其邁盛讚虱目魚
記者吳文欽／高雄報導 高雄大海開吃系列活動，八日首站於彌陀打頭陣登場，市長陳其邁出席…中華日報 ・ 13 小時前
南安鳳山寺千年歷史 臺灣廣澤尊王信眾多
【記者 蔡叔涓／綜合 報導】臺灣與泉州南安石井港因為小三通客運通道而來往頻繁，南安鳳山寺是廣澤尊王祖庭吸引許多台灣好報 ・ 15 小時前
「高雄遊樂園」11/7台北ITF盛大展開 暖冬遊高雄 食宿遊購行全方位滿足
【記者羅伯特／綜合報導】全台最大國際旅遊盛會「2025 ITF台北國際旅展」11月7日至10日在台北南港展覽館 […]民眾日報 ・ 1 天前
鄭麗文堅稱白色恐怖秋祭不紀念吳石 主辦單位採通標明「吳石烈士」打臉
國民黨主席鄭麗文今天（11/8）下午出席「五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，傳出共諜吳石是紀念對象之一，鄭麗文一再提到該活動並無紀念吳石，主辦單位也說活動不針對吳石等特定犧牲者祭悼，不過查看這場活動的採訪通知，卻寫著「吳石、朱楓等烈士的犧牲，卻是台灣五○年代白色恐怖的開始，倖存的政治受難者」還說他們「出獄後仍堅守紅色信仰」。太報 ・ 10 小時前
溫泉、健行、賞花！南投旅遊好康月 縣府前進台北旅展宣傳
【記者 謝雅情／南投 報導】2025年進入尾聲，南投縣政府持續積極推廣在地觀光，再次攜手縣內特色業者共同參加台灣好報 ・ 1 天前
ITF台北國際旅展今開幕 「漾．新北」限量好康一次到位
記者蔡琇惠／新北報導 2025 ITF台北國際旅展今（7）日於台北南港展覽館盛大開幕…中華日報 ・ 1 天前
發現你的命定故宮特展！來台北國際旅展與故宮來場千年神遇
【記者張嘉誠／綜合報導】 國立故宮博物院今年喜迎百年院慶，推出多檔重磅級特展，為了與更多朋友共享百年喜悅，故宮 […]民眾日報 ・ 1 天前
新北觀光工廠年度盛會 祭出六大主題亮點活動
【互傳媒／記者 陳德儀／新北市 報導】2025新北觀光工廠年度盛會「勇闖一夏 冒險派對」今（8）日在MITSU互傳媒 ・ 9 小時前
六福村11月優惠來啦！醫護警消$599 風象$699 旅展限時特惠快搶
六福村主題樂園在11月起推出一系列精彩活動，邀請全台遊客一同參與「此生必訪的萬聖慶典－墓碑鎮」。從醫護警消的專屬感恩優惠，到星座玩家的專屬折扣，再到ITF台北國際旅展的限時票價，六福村以多元活動延續萬eNews ・ 1 天前
TAKAO豐潮原住民族聯合豐年祭 陳其邁穿族服加入千人圍舞
南部中心／陳凱茂、劉尹淳 高雄市報導2025TAKAO豐潮原住民族聯合豐年祭，8日在高雄衛武營熱鬧登場，現場不僅請來TAKAO音雄們，唱出精彩的歌曲，還有超過170攤的特大市集，提供原住民美食、文創、文化體驗等，高雄市長陳其邁也穿上阿美族族服，加入千人圍舞，強調原住民族是台灣土地的主人。高雄市長陳其邁穿上阿美族族服，加入千人圍舞，與族人一同慶賀豐收。（圖／民視新聞）好幾名TAKAO音雄，賣力在舞台上，唱出精彩的歌曲，為今年在高雄衛武營，登場的豐潮原住民族聯合豐年祭，揭開熱鬧序幕。16個部落以及各族群社團領軍下，進行大進場，民眾陸續加入，千人圍舞，把活動氣氛推向高潮，高雄市長陳其邁也穿上族服，與族人一同慶賀豐收。高雄市長陳其邁表示，剛剛跳了五分鐘跳到滿身大汗，因為我們高雄是一個包容的城市，原住民族是我們台灣土地的主人，所以歡迎大家也希望我們的豐潮，能夠讓我們的高雄市更美麗。豬肉禁宰令終於解除，豐潮活動現場舉辦烤豬派對，生意興隆。（圖／民視新聞）山豬直接架在炭火上，烤得香脆油亮，一旁還有烤香腸，香氣四溢，豬肉禁宰令終於解除，活動現場舉辦烤豬派對，生意相當好，短短兩小時左右，就賣出兩頭烤山豬。烤山豬業者表示，生意就是很好啦，很多人買，今天準備了3頭豬，已經兩頭賣掉了。超過170攤的特大市集，不僅有原住民美食，還有原民手作文創、文化體驗等，相當豐富，還有花蓮的原民業者，也專程來擺攤。花蓮東大門業者表示，其實原住民的話慢慢已經浮上檯面了啦，就是說讓大家知道我們原住民的美食，好吃的地方在哪裡。民眾表示，很熱鬧啊，不錯不錯，讓年輕人小朋友都可以來這邊逛一逛、就很多原住民特色的東西，特色美食跟手作，還蠻吸引人來看的。首日的豐潮活動，熱鬧非凡，週日9號還有南島文化展演、原創熱舞競賽，以及壓軸的豐潮之夜，邀請民眾共襄盛舉，感受高雄最潮的原民盛會。原文出處：TAKAO豐潮原住民族聯合豐年祭 陳其邁穿族服加入千人圍舞 更多民視新聞報導奧客衝診間提問醫「要求先掛號」竟被罵 同業開嗆：專業有價"高雄豐潮"原住民族聯合豐年節 族人替陳其邁穿上"霞披"音樂結合市集! 原住民族音樂季登場 吸引樂迷齊聚民視影音 ・ 5 小時前
建國科大美容系驚豔彰化火車站 預告《無盡視界》畢業成果展
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】建國科大美容系今（7）日於台中火車站與彰化火車站舉辦創意快閃活動，由日間部互傳媒 ・ 1 天前