彰化縣災害防救再創佳績 連年榮獲全國特優

▲彰化縣長王惠美於擴大主管會報中，感謝公所、企業、韌性社區以及防災士的共同努力，由彰化縣消防局長在會中陳獎，共享榮耀。 （彰化縣政府提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化縣長王惠美縣府團隊致力於將災害防救工作扎根至各層級單位，從縣府、公所、企業到社區與防災士，透過跨領域的協調合作，建立完整且具韌性的防救體系。在彰化縣各層級的共同努力下，「強韌臺灣大規模風災及震災整備與協作計畫」再次以亮眼成績脫穎而出，勇奪全國特優殊榮，王惠美感謝公所、企業、韌性社區以及防災士的共同努力，卓越表現深獲中央與各界肯定！

彰化縣災害防救績優團隊，於114年底前往台北車站多功能展演廳接受表揚。獲獎績優單位包含北斗鎮公所、績優企業金喜美股份有限公司、績優韌性社區北斗鎮中寮社區，以及卓越表現的防災士代表秀水鄉馬興村范鎱楨，由內政部消防署蕭煥章署長親自頒獎，肯定本縣多年來持續努力的成果。

彰化縣消防局表示，獲獎不是結束，而是另一個全新的起點。未來我們將持續精進專業，再接再厲，以更完善的災害防救能量持續守護彰化縣每一位鄉親的安全。攜手打造更安全、更有韌性的幸福家園，以實際行動共同實現「美好彰化 希望城市」的願景。