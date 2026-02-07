彰化縣爆自家人扯後腿 藍議員憂「不好處理」最慘下場
年底縣市九合一選舉，國民黨在縣長初選部分出現多個爭議，除了台中市、新竹縣外，彰化縣也上演自家人疑扯後腿的情形。彰化縣議長謝典霖與胞姊、立委謝衣鳯因年底縣長選舉傳出姐弟鬩牆。對此，台北市議員李柏毅直言「不好處理」，憂心如果狀況持續下去，藍營在彰化的縣長路斷的機會非常高。
李柏毅在中天《大新聞大爆卦》針對國民黨彰化縣長初選狀況提出看法。主持人李珮瑄提到近日彰化縣議政沙龍活動，雖算謝典霖主場，但沒看到要選縣長的立委謝衣鳯到場，雖然謝衣鳯強調當天北部有行程無法抽身，但謝典霖又稱謝家已承諾不派人選。謝爸爸謝新隆稱家族目前還沒確定，還認為姐弟倆都太急了。
對此，李柏毅直言「彰化真的不好處理」。謝家家族在地方札根非常深，謝衣鳯在民調上一直維持第一，這是毫無疑問；而謝典霖的地方實力，要當選縣議員乃至議長，也不是問題，但2人同時分掌縣政府、縣議會就會容易引發家天下的議論。
李柏毅指出，全世界的政黨，都一定會推出最強的人出來選，所以目前狀況只能期待家裡好好溝通；最後是否兩人都可當縣長、議長還不知道，「但是問題是，如果現在關係鬧得很不好，至少可以確定接下來縣長路應該是斷了，議長路未必，因為議員層級跟縣長不同，縣長這個位置斷的機會非常高。」
李柏毅建議，要算一下時序，縣長與議員是同一時間選舉，但議長是要在縣長、議員選舉後，議員當選之後才知道會是誰，所以謝家一定要好好討論到底那一個位子才重要，「尤其你們都是一家人」。
不過，節目另一位來賓、前立委李勝峯則是提醒，記住一件事，有捨才有得，「捨誰難道家裡輕重還不清楚？」他提醒，如果縣長、議長都是一家人，那其他藍營彰化縣議員在選舉時，還會不會挺縣長？這真的很複雜，「團結最重要但團結最難」。
