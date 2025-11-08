彰化縣環保局攜手民眾清海廢 共守白海豚永續棲地
為展現守護海洋的決心，彰化縣環境保護局於今(8)日在素有「白色海豚屋」美稱的「彰化縣自然生態教育中心」舉辦「海廢不廢，浪愛不浪費！」海洋環境教育宣導暨淨海活動，號召在地社區居民、漁民團體及政府單位等超過500位民眾熱情響應。活動由環保局副局長黃維祥帶領大家沿岸撿拾海漂垃圾，以實際行動守護海洋家園。
本次活動以「海廢再利用」與「環境教育推廣」為主軸，除分組進行淨灘外，現場更設有9個主題攤位，包括「海廢垃圾分分看」、「塑膠微粒知多少」、「海洋守護隊—海污防治體驗區」等，並結合「彰化縣王功蚵藝文化協會」及「社團法人台灣媽祖魚保育聯盟」等在地團體，透過闖關與互動遊戲，讓民眾在體驗中學習海洋保育的重要性。
活動亮點之一為「海廢創意DIY課程」，帶領親子運用廢棄蚵殼研磨成的「蚵土」，結合貝殼元素製作Q版貓頭鷹，讓孩子們親身體驗「化廢為寶」的環保創意，體現資源循環與永續利用的精神。
黃維祥副局長表示，感謝所有愛海志工的熱情參與及協辦單位的支持。彰化縣擁有長達61公里的海岸線，守護海洋生態是大家共同的驕傲與責任。今年活動主題「海廢不廢，浪愛不浪費」不僅是口號，更是具體行動的展現，希望透過清除與再利用並行的理念，從源頭減廢、落實環保生活，一起讓海洋永續發展。
本次活動成果豐碩，總計清除海洋廢棄物達1019公斤，其中一般垃圾465公斤、資源垃圾554公斤，以實際行動守護彰化海岸線的潔淨風光。
環保局強調，透過活動讓「愛護海洋、珍惜資源」的理念深植人心，也呼應聯合國永續發展目標SDGs14「保育海洋生態」，期盼更多民眾日常落實減塑行動，讓「海廢不廢」的精神持續發酵，共同守護彰化的蔚藍海岸。
