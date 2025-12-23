彰化縣田中購物節扯到斑馬？ 鎮長揭答案釋疑

「田中斑馬購物節」26至28日登場，田中鎮長蕭淑芬(中)歡迎大家來田中「快樂逛、黑白買」。(記者顏宏駿攝)

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣田中鎮公所12月26到28日及31日將在彰化高鐵站舉辦「田中斑馬購物節」，活動還沒登場就引發話題，網友問「熊讚！大家都懂，但為什麼叫斑馬?」今天鎮長蕭淑芬給答案，「斑馬的台語叫黑白馬，台語諧音黑白買」，這個活動就是希望大家「快樂逛、黑白買」。

田中鎮長蕭淑芬今天與在地廠商一起為田中購物節暖身宣傳，她說，田中是充滿人情味與文化深度的小鎮，搭高鐵、台鐵到田中也相當方便，希望透過購物節吸引更多旅客到訪田中，帶動地方商機，讓田中農特產、優良廠商與文化風景被更多人看見，歡迎全國好朋友來田中「黑白買」，喜迎新的一年。

「田中斑馬熊讚購物節」今年結合田中工業區等48家廠商歲末廠拍活動，26日晚間舉行開幕式，邀請中信兄弟啦啦隊與大家一同揭幕，購物節商品包含生活用品、農特產品、年節禮盒等，每日有限時下殺優惠大拍賣、驚喜喊價等，還會現場發放消費券及摸彩券。

公所也規劃三條輕旅行路線，包括親子共遊、宗廟、老街巡禮路線等，讓遊客能以不同視角感受田中。壓軸活動為跨年音樂晚會，將於12月31日在彰高3號廣場公園舉辦，包括狂野樂團、戴梅君、Hot Shock樂團、黃西田、八青哥樂團、田亞霍、寬仔、潤少，更有陳勢安、邱鋒澤等藝人一起倒數跨年，晚會還有摸彩，獎品包括電動自行車、電視、洗衣機等，要讓大家滿載而歸。

「田中斑馬購物節」今天舉行暖身活動，斑馬成主角。(記者顏宏駿攝)

