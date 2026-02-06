彰化縣社區照顧關懷據點在員林市惠來社區、南興社區成立（圖／彰化縣政府提供）

彰化縣在員林市惠來、南興社區成立社區照顧關懷據點，據點辦理肌力訓練、健康衛教宣導、認知遊戲、藝術創作等延緩失能的健康促進活動。彰化縣長王惠美感謝所有社區幹部及志工的付出，齊心讓照顧關懷據點順利成立。



彰化縣長王惠美表示，目標是每個村里都有關懷照顧據點，共同照顧長輩，讓長輩在地安養，在故鄉得到最好的照顧。彰化縣府積極打造高齡友善城市，規劃多項社福政策，包含長青學苑、獨居老人關懷訪視、緊急救援系統等。還有長青幸福卡社福點數每月1,000點，可用於車資折抵、彰化縣內觀光旅遊等。

彰化縣社會處表示，惠來社區照顧關懷據點開放時間為每週五上午9時至12時，南興社區照顧關懷據點開放時間為每週三上午9時至12時，提供服務有「健康促進活動」、「餐飲服務」及「電話問安」等。希望長者都來社區照顧關懷據點參與健促活動，達到預防失智及延緩老化，增進良好社交功能，迎接美好的老年生活。