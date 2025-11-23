彰化縣社區照顧關懷據點成果展 26支隊伍同場競技

▲彰化縣政府於今日上午在亞太鹿港渡假村舉辦「114年度社區照顧關懷據點成果展」啟動儀式。（圖／彰化縣政府提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化縣政府於今（23）日上午在亞太鹿港渡假村舉辦「114年度社區照顧關懷據點成果展」，縣長王惠美出席與長輩同歡，活動開場由去年冠軍隊伍—員林市大明社區的長輩帶來熱情洋溢的表演揭開序幕。王惠美表示，今年成果展以「動感銀髮SHOW，齊據樂開懷」為主題，各社區都發揮創意，將在地文化融入表演，還準備繽紛的服裝和道具，今天一定能帶給大家精采絕倫、充滿活力的表演盛宴！本次比賽縣府準備豐厚的獎金，前三名分別可獲得8萬元、5萬元及3萬元，以及多達70項豐富摸彩獎品，包括50吋電視、腳踏車、氣炸鍋等大獎讓大家帶回。

王惠美表示，感謝大家這些年來配合縣府推廣社區關懷據點，鼓勵長輩多出來走動，這不僅能促進家庭和諧，也能讓長輩的身體更加健康，這也是關懷據點的核心價值。今年成果展特別分為「動態展演」與「靜態展覽」兩大部分，在動態展演部分，共有26支隊伍登台競演，獎金非常豐厚，冠軍、亞軍及季軍分別可獲得8萬元、5萬元及3萬元，還有兩萬元、一萬元的獎金等獎項。希望大家能將平時在據點的練習成果，輕鬆、自在地展現出來，開心抱回大獎。

▲王惠美表示，今年成果展以「動感銀髮SHOW，齊據樂開懷」為主題，各社區都發揮創意，將在地文化融入表演，還準備繽紛的服裝和道具，今天一定能帶給大家精采絕倫、充滿活力的表演盛宴。（圖／彰化縣政府提供）

王惠美指出，在靜態展覽方面，共有20個社區參與，呈現出各社區獨特的特色與創意，歡迎來賓參觀、互相交流學習。今天還特別表揚11位90歲以上的長輩，其中年紀最大的是來自彰化市、現年98歲的王林招治阿嬤。王阿嬤在上次的成果展就曾登台表演，這次也是精神奕奕到場共襄盛舉，展現「人生不設限、熱情永不退」的精神典範，這也正是縣府推動據點最動人的回饋。鼓勵所有長輩，多多參加社區活動，讓生活更健康、更精彩。

救國團主委施鳳銘表示，很榮幸承辦今年的社區照顧關懷據點成果展，感謝大家長期以來的支持，以及各社區幹部、志工與服務團隊的努力，呈現一年來的豐富成果。今年共有20多個社區共襄盛舉展現活力才藝，還有20組據點的展覽，展現課程設計與健康促進的成效，從開場表演到據點的才藝比賽，展示大家努力練習的成果，這也是彰化在地照顧網絡的最佳示範。

社會處表示，縣府多年來持續推廣社區照顧服務，積極擴展服務據點，希望藉由此次成果展的舉辦，促進各社區之間的交流與經驗分享，激發創意與活力，持續優化社區照顧服務，讓長輩們健康、快樂、自在地迎接每一個美好日子。