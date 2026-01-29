彰化縣社區照顧關懷據點於田尾鄉柳鳳社區成立 （圖／彰化縣政府提供）

彰化縣在田尾鄉柳鳳社區成立第372個社區照顧關懷據點。據點辦理肌力訓練、健康衛教宣導、認知遊戲、藝術創作等延緩失能的健康促進活動。彰化縣長王惠美表示，希望彰化縣每個村里都有關懷據點，讓長輩可以健康安老，在地獲得最好的照顧。



田尾鄉長許淑美表示，彰化縣田尾鄉老年人口比例20.84%，為讓長輩更加開心生活，彰化縣「長青幸福卡」每月提供1,000點的社福點數，可用於彰化縣內觀光旅遊，鼓勵長輩走出戶外，享受和煦的陽光以及美好的老年生活。



柳鳳社區發展協會理事長彭建元表示，據點安排豐富課程，包括拍打功、瑜珈、繪畫與手作勞作，提供長輩社交與延緩失智的優質環境，並準備豐盛午餐共食。持續規劃各項精彩活動，未來將舉辦志工與長輩圍爐聚餐，還有結合縣府幸福長青卡，帶領社區長輩前往八卦山與鹿港老街展開一日遊。期盼透過豐富活動，讓據點成為長輩生活重心，為大家創造舒適的老年時光。