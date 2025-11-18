彰化縣社區營造博覽會11/30北斗奠安宮停車場登場

▲今(18)日舉辦宣傳記者會大合照。（記者廖美雅拍攝）

【記者 廖美雅／彰化 報導】彰化縣政府今年以「社造欣生 半線共好」為主軸，將於11月30日於北斗奠安宮停車場舉辦社區營造博覽會。今(18)日舉辦宣傳記者會，縣長王惠美與會，今年以結合聯合國永續發展目標（SDGs）面向，邀集代表性、具特色之亮點社區共同參與發表「彰化縣永續社區營造宣言」五大宣言。縣長王惠美表示，今年社區營造博覽會多元精采，縣內共42個社區、60個主題攤位展現在地特色成果，偕同埔心鄉公所、大村鄉公所、福興鄉公所、田中鎮公所、芳苑鄉公所等5個公所推動社區參與公民審議社造歷程，以及縣府10個局處之社造資源成果等，同時安排藝文表演、市集展售、闖關等多元內容。

▲宣傳活動啟動儀式。（記者廖美雅拍攝）

活動亮點，「社區手作體驗」限量開放！11月19日起開放線上報名，提供9種社區產業材料計400份免費DIY體驗。「巨型混泥土扭蛋車」逛攤集章樂趣多，集滿5個印章即可免費抽扭蛋好禮！現場消費滿200元再享「好康摸彩」，65吋液晶電視、氣炸鍋、烤箱等超值好禮。「社區創意攤位」競賽評比！各社區發揮巧思與環保創意打造永續主題攤位。

▲現場攤位巡禮。（記者廖美雅拍攝）

文化局說明，另外更整合社區資源特色，自11月20日至12月28日期間，特別推出9條「魅力走讀~社區小旅行」，有王功海牛文化與生態體驗、快樂趣~田中老街巡禮、圈芬-探索芬園風味x文化漫時光、東螺泥巴控窯趣、田尾迷路小旅行、巡禮寶地斗溫情-文化美食𨑨迌去、百年紅磚之鑰-七彩寶石之謎、廍同凡響的社區輕旅行、卡里善之樹村落實境解謎，鼓勵民眾迺社區，體驗社區人文風情。報名方式自即日起洽承辦單位報名，提供約1400個名額，額滿即止。