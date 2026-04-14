彰化縣社區發展領航培訓啟航 15年累積參訓突破1500人

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▲彰化縣115年社區發展領航培訓於4月11日下午在員林市靜修國小正式啟航，展開長達3個月共67小時的假日培訓課程。 （圖／彰化縣政府提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化縣115年社區發展領航培訓於4月11日下午在員林市靜修國小正式啟航，展開長達3個月共67小時的假日培訓課程，縣長王惠美出席主持開訓典禮。社區發展領航培訓從101年開始，今年邁向第15年，有來自14個鄉鎮市、36個社區，共計93位夥伴參訓，王惠美期許參訓社區團隊皆有豐富收穫，引領社區發展更進步。

▲彰化縣長王惠美表示，彰化縣政府首創社區發展領航培訓計畫，對社區幹部提供系統性培訓，今年邁向第15年，累積參訓人數突破1,500人。（圖／彰化縣政府提供）

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王惠美表示，彰化縣政府首創社區發展領航培訓計畫，對社區幹部提供系統性培訓，今年邁向第15年，累積參訓人數突破1,500人。豐碩成果反映在社區發展工作的成績上，截至114年度彰化縣總計獲得1個金卓越、3個銀卓越、4個銅卓越、9個卓越社區、22個績優社區優等獎、31個績優社區甲等獎、7個社區獲得單項特色獎。本期培訓主題為「彰化社區續力前行」，除過往專業訓練外，特別納入跨局處社區營造課程，發掘社區特色及整合社區資源，期盼共創社區永續發展。

彰化縣政府團隊為提升社區發展工作，持續推動「一村里一據點」，彰化縣共有591個村里，目前已成立376個社區關懷據點，逐步建構照顧網絡。每年於各鄉鎮市辦理說明會，推動「旗艦計畫大手牽小手」，盤點尚未成立據點的社區發展協會，提供個別化輔導，協助社區穩健發展。同時輔導社區加入社會安全網，培訓防暴種子，投入宣導、訪視關懷及諮詢服務等初級預防工作，推動脆弱家庭兒少社區支持方案。此外，本年度課程納入「社區環境永續」及「淨零排碳」議題，提升幹部認知與實務能力，並持續推動社區產業與食物銀行，朝聯合國SDGs永續目標邁進。