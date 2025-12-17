彰化縣社頭清水岩寺歲末點燈祈福 20日晚7時舉辦

社頭鄉清水岩寺管委會總幹事陳慶福(右三)等人歡迎信眾參加歲末點燈祈福活動。(記者吳東興攝)

記者吳東興∕彰化報導

彰化縣社頭鄉清水岩寺為迎接嶄新的一年並回饋廣大信眾，將於二十日晚上七時，在寺前廣場盛大舉行一年一度的歲末點燈祈福活動。廟方邀請在地鄉親闔家蒞臨，共同在佛前燃燈祈福，為來年點亮希望與平安。

清水岩寺管理委員會總幹事陳慶福指出，歲末點燈祈福是寺方行之有年的重要傳統，旨在透過莊嚴的佛教儀軌，恭請湛因法師領眾誦經主法，祈求諸佛菩薩加被，庇佑十方善信在新的一年平安順遂、萬事如意。同時也祈願風調雨順、國泰民安。

陳慶福表示，希望藉由這場殊勝的法會，為過去一年畫下圓滿句點，並以正念迎接即將到來的馬年。為方便信眾預約明年春節的光明燈、太歲燈及藥師燈，預約登記已經開啟，信眾除了可以在平日或假日白天親臨清水岩寺服務台填寫資料外，寺方也提供線上報名，讓忙碌的現代人能透過網路輕鬆完成登記，不論身在何處，都能為家人點燈祈福。

陳慶福表示，為了和參與歲末祈福活動的鄉親結緣，活動結束後，將現場發送限量的「馬年百元錢母」（發財金）。這份經過法會加持的結緣品，寓意著財源廣進、好運旺來，深受信眾期待，錢母數量有限，每人限領一份，歡迎信眾提早抵達會場排隊領取。希望一同感受年節溫馨祥和的氣氛，在燈海中許下新年新願望。