彰化縣福利社區化旗艦型計畫成果展 社頭國小活動中心登場

▲114年度彰化縣福利社區化旗艦型方案計畫-「社頭北斗一條心 七星社區向前行」成果展，今日在社頭國小活動中心舉行。 （圖／彰化縣政府提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】114年度彰化縣福利社區化旗艦型方案計畫-「社頭北斗一條心 七星社區向前行」成果展，今(16)日在社頭國小活動中心舉行，縣長王惠美、社頭鄉長蕭浚二、北斗鎮長顏宏霖、各社區理事長等人與會。王惠美感謝湳底社區帶領泰安、美雅、社頭、廣福、福竹及北斗鎮居仁社區等社區一同辦理旗艦計畫方案，透過各方團隊的經驗分享，結合社區長者的動態表演及靜態展示，展現社區間共好共融的姿態，期盼未來各社區延續這股力量，繼續鬥陣向前衝！

廣告 廣告

▲114年度彰化縣福利社區化旗艦型方案計畫-「社頭北斗一條心 七星社區向前行」成果展，今日在社頭國小活動中心舉行。 （圖／彰化縣政府提供）

王惠美表示，縣府為培植社區志工能量，提升工作幹部的專業能力，辦理「福利社區化旗艦型計畫」，由經驗豐富的社區擔任提案及領航社區，帶領還在起步的社區，以大手牽小手方式相互學習。本計畫領航的湳底社區在114年獲得衛生福利部金卓越社區選拔卓越組卓越獎，是本縣社區運作的發展典範，更是全國認證的金卓越社區。

▲114年度彰化縣福利社區化旗艦型方案計畫-「社頭北斗一條心 七星社區向前行」成果展，今日在社頭國小活動中心舉行。 （圖／彰化縣政府提供）

社會處表示，社區是地方發展的重要基礎及推動力量，透過有效率的運作模式而能促進社會化、社會福利、居民參與以及治安維持等功能。未來縣府團隊將持續輔導及協助各社區進行共同學習與經驗獲取，持續滿足居民需求並提升生活品質，引領縣民逐步實現「美好彰化 希望城市」的願景。