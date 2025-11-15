彰化縣童軍278名夥伴齊聚溪州 大露營展現活力與團隊精神

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰化縣114年社區暨各級學校童軍女童軍聯合大露營，於11月14日至16日在溪州公園熱鬧展開。今（15）日上午舉辦童軍大會式，彰化縣長王惠美親臨校閱，與來自全縣各童軍團的學員交流，鼓勵孩子們在露營中學習合作與承擔責任。

彰化童軍大露營一連三天在溪州公園舉行，縣長王惠美鼓勵童軍在實作與團隊合作中學習勇氣與責任。（縣政府提供）

本次活動共有278名童軍及122名工作人員參與，從搭帳、炊事、工程架設到團隊挑戰，每一步都展現童軍特有的活力、自信與合作精神。營區中隨處可見夥伴互相扶持、齊心完成任務的畫面，氣氛熱烈而充滿友誼。

廣告 廣告

王惠美表示，童軍教育最珍貴之處在於「做中學、學中做」，孩子們在搭帳、繫結、炊事與團隊討論的過程中，不僅學到技能，更學會面對挑戰時冷靜思考、互相支持並勇於承擔責任。她期許這些能力能成為孩子們未來的重要養分。

彰化童軍大露營一連三天在溪州公園舉行，縣長王惠美鼓勵童軍在實作與團隊合作中學習勇氣與責任。（縣政府提供）

活動課程也結合生活技能、環境永續、人際互助及社區參與，呼應聯合國永續發展目標（SDGs），讓童軍夥伴在自然環境中以實作、觀察與理解彼此，學習分享與付出，培養成為能照亮他人的力量。

大露營期間亦舉行「童軍工程架設實作競賽」，童軍夥伴展現繩結技巧、架構穩定性及創意設計，作品充分展現團隊默契。現場同時表揚獲得國花級、長城級、獅級章及木章等不同階段成就的優秀童軍，肯定他們在童軍歷程中的努力與投入。王縣長鼓勵獲獎夥伴持續精進所學，將童軍精神落實在日常生活與社會服務中。

彰化縣教育處指出，近年來縣府與童軍會及各校持續推動童軍教育扎根，鼓勵成立童軍團、加強領袖與服務員培訓，並將活動結合地方文化、自然環境與公益行動，擴大參與人數與教育能量。教育處強調，在快速變動的時代，童軍教育能培養孩子勇於行動、團隊合作與關懷服務的關鍵能力。

彰化童軍大露營一連三天在溪州公園舉行，縣長王惠美鼓勵童軍在實作與團隊合作中學習勇氣與責任。（縣政府提供）

王惠美最後感謝所有校長、師長、領袖及志工夥伴的付出，讓孩子們能在安全充實的環境中學習與成長。她期盼童軍夥伴將大露營的回憶化為勇氣、友誼與責任，持續在日常生活中發光，為「美好彰化‧希望城市」累積更多善的循環。