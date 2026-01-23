彰化縣竹塘鄉九龍大榕公周邊環境改善工程動土

彰化縣竹塘鄉九龍大榕公是地方知名景點及信仰中心，縣府將進行周邊環境改善。(彰化縣政府提供)

記者吳東興∕彰化報導

彰化縣政府二十三日在竹塘鄉舉辦竹塘鄉九龍大榕公周邊環境改善工程動土典禮，縣長王惠美表示，工程以「竹塘九龍大榕公」為核心，除改善竹塘大榕公舊有環境與設施，新設兒童遊戲場域，並銜接周遭休閒動線與景點，打造一處兼具宗教信仰、休閒遊憩與親子活動的複合型觀光園區。

王惠美說，本案由縣府全額支付四千四百多萬元，工期二百四十日曆天，預計一一五年底完工。將能打造竹塘鄉嶄新的觀光遊憩新亮點，提供遊客與鄉親更友善及安全的公共空間。

廣告 廣告

王惠美表示，九龍大榕公是竹塘鄉重要的信仰中心，也是地方知名景點與居民交流的場域，回想以前擔任議員時期，就常來九龍大榕公走動。現今園區設施逐漸老舊，感謝鄉長蔡碩任及大榕公委員會與地方協調，以及第四河川局的協助。

城觀處表示，本次工程在大榕公主景區部分，將主廟參拜區域重新規劃並設置大榕公歷史故事牆，榕樹下方則採最少擾動的設計手法，使用不同舖面，讓大家近距離欣賞大榕公的自然之美。並打造地標「榕光塔」，遊客可以從樹下漫步至樹梢、從高處感受大榕公的氣勢與河濱景觀，提升觀光吸引力及亮點。針對親子遊憩與社區互動，新設祥龍探索遊戲場，以龍形遊戲環打造兼具攀爬、擺盪、休憩與水霧功能，串聯遊戲場與戲水區，展現地方特色。