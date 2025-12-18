彰化縣第370個社區照顧關懷據點 和美鎮山犁社區贈揭牌成立

▲彰化縣第370個社區照顧關懷據點今日在和美鎮山犁社區正式成立。（圖／彰化縣政府提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化縣第370個社區照顧關懷據點今（18）日在和美鎮山犁社區正式成立，縣長王惠美前往揭牌祝賀，期盼透過多元樂齡活動與健康促進服務，提升長輩生活品質、強化社區凝聚力，並感謝山犁社區發展協會理事長黃琮閔、總幹事李玲玲、和美鎮長林庚壬公所團隊協助推動，以及議長謝典霖及所有議員對於縣政預算的支持，讓長輩在熟悉的社區中獲得完善照顧。

▲彰化縣長王惠美前往贈牌合照。（圖／彰化縣政府提供）

廣告 廣告

王惠美表示，彰化縣總共有591個村里，今天成立第370個社區照顧關懷據點，目標是希望每個村里都有一個關懷據點，讓長輩可以實現在地老化。縣府目前共規劃18棟老幼共融的長照衛福大樓，大樓同時也是育嬰中心、親子館與關懷據點，長輩可以到據點運動並進行交流。據點附近有金山宮，可以拜拜祈求心靜與平安。要活就要動，鼓勵長輩走到戶外，讓身心靈更加健康。

▲彰化縣長王惠美期盼透過多元樂齡活動與健康促進服務，提升長輩生活品質、強化社區凝聚力。（圖／彰化縣政府提供）

王惠美指出，彰化縣65歲以上長者中約20%，和美鎮年輕些約18%，山犁社區又更年輕一些，老年人口比例只有15.43%。儘管如此，仍必須提早採取措施，讓長輩能更加健康且快樂地生活著。彰化縣長青幸福卡每月提供1,000點的社福點數，這些點數可在彰化客運、員林客運、南投客運、中鹿客運等市區公車、統聯客運及國光客運等國道客運、合約診所折抵基本部分負擔費用50元、計程車每趟次折抵85元、臺鐵車資每趟次最高折抵45元，也可用於縣內觀光旅遊，鼓勵長輩走出戶外，享受美好的老年生活。

和美鎮長林庚壬表示，感謝王縣長縣府團隊對地方長照的支持，積極落實「一社區一關懷據點」的施政理念。和美鎮共有32個里、30個社區，目前已成立20個據點，各項活動辦理得有聲有色，鄉親都非常喜歡參加。

山犁社區發展協會理事長黃琮閔表示，感謝王縣長縣府團隊、和美鎮公所團隊關心社福，據點服務時間為每週一、四上午8時20分至11時20分，提供關懷訪視、餐飲服務及健康促進活動，希望長輩相揪左鄰右舍一起參加，一起上課、運動、做志工。

社會處表示，和美鎮老年人口數1萬5,775人，老年人口比例18.20%；和美鎮目前已成立20個據點(社區17個據點，團體3個據點)，涵蓋率為62.5%。感謝和美鎮山犁社區理事長與總幹事的帶領，以及社區幹部志工的無私奉獻，各司其職協助成立關懷據點，並積極服務在地長者，促進社會參與，讓長者享用豐富餐食與課程，每週都期待參與據點活動。