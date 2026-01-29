彰化縣第372個社區照顧關懷據點 田尾鄉柳鳳社區正式贈揭牌成立

▲彰化縣在田尾鄉柳鳳社區成立第372個社區照顧關懷據點，彰化縣長王惠美今日上午前往社區贈揭牌慶賀。（圖／彰化縣政府提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化縣在田尾鄉柳鳳社區成立第372個社區照顧關懷據點，彰化縣長王惠美今(29)日上午前往社區贈揭牌慶賀。據點辦理肌力訓練、健康衛教宣導、認知遊戲、藝術創作等延緩失能的健康促進活動。王縣長感謝柳鳳社區發展協會理事長彭建元、總幹事曹嘉芳、社區幹部及志工們的用心付出，也感謝田尾鄉長許淑美公所團隊協助推動，大家齊心協力，促使照顧關懷據點順利成立。

▲彰化縣長王惠美感謝柳鳳社區發展協會理事長彭建元、總幹事曹嘉芳、社區幹部及志工們的用心付出，也感謝田尾鄉長許淑美公所團隊協助推動，大家齊心協力，促使照顧關懷據點順利成立。（圖／彰化縣政府提供）

王惠美表示，彰化縣總共591個村里，今天成立第372個社區照顧關懷據點，目標希望每個村里都有一個關懷據點，讓長輩可以健康安老，在地獲得最好的照顧。田尾鄉老年人口比例20.84%，為讓長輩更加開心生活，彰化縣長青幸福卡每月提供1,000點的社福點數，這些點數可在彰化客運、員林客運、南投客運、中鹿客運等市區公車、統聯客運及國光客運等國道客運、合約診所折抵基本部分負擔費用50元、計程車每趟次折抵85元、臺鐵車資每趟次最高折抵45元，也可用於縣內觀光旅遊，鼓勵長輩走出戶外，享受和煦的陽光以及美好的老年生活。

▲關懷據點的活動精采多元，讓長輩可以健康安老，在地獲得最好的照顧。（圖／彰化縣政府提供）

田尾鄉長許淑美表示，感謝王縣長縣府團隊對地方長照的用心，設置關懷據點並挹注經費，讓關懷據點的活動精采多元。並規劃在田尾鄉建置長照大樓，協助長者安心養老。

柳鳳社區發展協會理事長彭建元表示，感謝王縣長縣府團隊的支持，以及田尾鄉公所的協助，讓彰化縣第372個、同時為田尾鄉第18個據點正式落成，目前鄉內據點涵蓋率已達9成。據點安排豐富課程，包括拍打功、瑜珈、繪畫與手作勞作，提供長輩社交與延緩失智的優質環境，並準備豐盛午餐共食。持續規劃各項精彩活動，除2月13日將舉辦志工與長輩圍爐聚餐，3月10日更結合縣府幸福長青卡，帶領社區長輩前往八卦山與鹿港老街展開一日遊。期盼透過豐富活動，讓據點成為長輩生活重心，為大家創造舒適的老年時光。

社會處表示，除了據點服務，縣府也持續推動許多老人福利政策，包括「一學區一日照」的日照服務據點、新建綜合型長照衛福大樓，還有長青學苑、獨居老人關懷訪視、防走失神器守護BBCall，以及假牙補助、敬老眼鏡等多項貼近生活的福利措施。

另外，「2026花在彰化」將於2月17日到3月1日在溪州公園盛大登場，為鼓勵社區參與，長青幸福卡縣內觀光旅遊特別開放假日期間出團(農曆大年初一至初六及和平紀念日連續假期)。社區可與簽約旅行社報名，每趟次扣抵長青幸福卡社福點數300點(含責任保險)，歡迎大家新年假期相揪走春，閱覽彰化美麗風景。

柳鳳社區照顧關懷據點開放時間為每週二、五上午8時30分至12時30分，提供服務為「健康促進活動」、「餐飲服務」及「電話問安」等。縣府將持續布建新據點，鼓勵長者來社區照顧關懷據點參與健促活動，以達到預防失智及延緩老化、共享營養餐飲並增進良好社交，在熟悉的故鄉享受美好的老年生活。