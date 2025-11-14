彰化縣綠營公布縣議員提名席次 黨部：以勝選為最大考量

民進黨下屆彰化縣議員提名席次有24席。（民進黨彰化縣黨部提供／葉靜美彰化傳真）

中選會公布明年地方大選將在11月28日投票，距離投票日還有約一年時間，民進黨及民眾黨都紛紛公布彰化縣議員提名席次，民進黨彰化縣議員原有17席，下屆提名24席，10選區中有4選區名額與現任相同、5選區是在現有席次上增加1席，僅員林選區增加2席，縣黨部表示，這主要是以勝選為最大考量。

彰化縣議員本屆共有54席，下屆席次在山地原住民新增1席，彰化區減1席、員林區增1席下，總席次有55席，原本此屆民進黨共有17席縣議員，這次提名24席，提名席次為現任的1.4倍，但未達總席次半數。

10選區中，彰化、和美、田中、二林等4選區，席次與現任相同，鹿港、溪湖、北斗及平地、山地原住民在現任席次中再增加1席，僅員林區現有1席，將提名3席，增加了2席，民進黨縣黨部執行長林維浩表示，提名席次主要以勝選為最大考量，員林選區增加2席是因員林選區下屆議員席次將新增1席。

林維浩表示，若屆時參選人數超過提名席次，將先進行協調，若協調不成，會進行民調，以民調結果為依據。

民進黨彰化縣黨部主委楊富鈞表示，為了讓縣長參選人與議員參選人在最短時間內就戰鬥位置，黨部會盡快完成議員及其他公職選舉提名作業。

民進黨彰化各區提名與現任縣議員席次如下：

第一選區（彰化區）提名5席（包含1席女性）；現任5席（許雅琳、楊子賢、李成濟、黃柏瑜、莊陞漢）

第二選區（鹿港區）提名3席；現任2席（藍駿宇、楊妙月）

第三選區（和美區）提名3席；現任3席（周君綾、賴清美、蕭文雄）

第四選區（員林區）提名3席；現任1席（張欣倩）

第五選區（溪湖區）提名2席；現任1席（劉珊伶）

第六選區（田中區）提名2席；現任2席（詹琬惠、許書維）

第七選區（北斗區）提名2席；現任1席（李俊諭）

第八選區（二林區）提名2席；現任2席（洪子超、洪騰明）

第九選區（平地原住民）提名1席；現任0席

第十選區（山地原住民）提名1席；現任0席

民眾黨在下屆彰化縣議員部分，直接提名第一選區現任議員吳韋達及第四選區現任議員張雪如，民眾黨彰化縣黨部主委温宗諭強調，2026年地方大選目標是在彰化「遍地開花」、成立議會黨團，持續壯大基層能量，讓改革從地方開始扎根，讓希望從彰化出發。

