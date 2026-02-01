彰化縣脊髓損傷重建協會會員大會 醫療講座、義診與輔具服務一次到位

▲彰化縣脊髓損傷重建協會今日在脊新家園舉辦第十七屆第二次會員大會，結合醫療講座、義診與輔具服務，吸引會員與家屬熱情參與，現場溫馨熱絡。（圖／記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】社團法人彰化縣脊髓損傷重建協會於今（1）日上午在會館「脊新家園－脊髓損傷者多功能活動中心」舉辦「第十七屆第二次會員大會」，結合醫療講座、義診服務、輔具檢修與春聯揮毫等多元內容，吸引眾多會員與家屬踴躍參與，現場氣氛溫馨熱絡。

為提升脊髓損傷者與照顧者對健康照護的認識，大會特別邀請台中慈濟醫院傷造口護理師張華茹，主講「傷口怎麼都不會好？」醫療講座，深入說明壓瘡形成原因、醫療介入時機及居家護理重點，協助會員與家屬正確認識壓瘡處理方式，期盼降低傷口惡化風險，提升生活品質。

活動現場同時安排台中慈濟醫院義診服務，由中醫部、泌尿科及神經外科醫護人員提供專業諮詢，讓會員能就自身健康狀況即時獲得建議；此外，「廖志忠老師義剪團隊」也到場提供免費義剪服務，為會員整理儀容，展現嶄新精神面貌。

會館戶外則邀請彰化縣輔具資源中心及多家輔具廠商，包括大友行動輔具、美利馳、雃博、康揚、允恩生活有限公司，以及Turtle Gym銀髮健身房等，進行輔具檢修與新式輔具展示，協助會員了解最新輔具科技與使用方式。適逢農曆新年前夕，協會也邀請湖埔社區大學君承書畫協會書畫名家現場揮毫，為會員書寫春聯，祝福「金馬迎春、福馬臨門」。

會員大會亦是凝聚向心力的重要時刻，彰化縣脊髓損傷重建協會特別表揚優秀志工與會員，感謝其長期投入與無私奉獻，期盼透過典範力量，帶動更多會員共同為協會發展努力。此外，現場頒發多項獎助學金，包括由「彰脊之母」楊淑卿主委提供的賀山興業獎助學金、第六屆團長陳志池捐助的麥仕佳食品股份有限公司獎助學金，以及顧問團獎助學金，嘉勉成績優秀的會員及其子女，鼓勵持續向學、追求卓越。

彰化縣脊髓損傷重建協會感謝彰化縣長王惠美、社會處長王蘭心及縣府各局處團隊長期支持身障福利政策，積極推動身障就業、體育運動及多元展能措施，讓脊髓損傷者擁有更多參與社會與自我實現的機會。同時也感謝各界貴賓、善心企業及慈善團體的熱情參與與捐助，讓會員大會圓滿成功，也期盼持續凝聚社會力量，讓公益關懷在彰化深耕延續。