彰化縣自購2萬劑皮蛇疫苗 1月20日起分期為長者接種

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化縣政府守護長者健康，帶狀疱疹（皮蛇）疫苗接種計畫將於115年1月20日正式啟動，接種預約預計分五期，若疫苗尚有剩餘，將滾動式加開後續期別。縣府自購2萬劑疫苗，提供設籍彰化縣一年以上1萬名65歲(含原住民55歲) 長者施打兩劑完整保護，低收入及中低收入戶長者免費由縣府全額補助；一般長者則自付6,000元，其餘不足部分由縣府補助。為確保接種秩序並配合作業，本次計畫採「同步開放預約、分批有序接種」模式。彰化縣長王惠美呼籲長者踴躍施打，提升個人保護力，並提醒早晚溫差大，前往衛生所務必做好防寒措施。

分期接種規劃：首週弱勢優先，第二週起一般長者接力

本次疫苗接種依據對象及繳費入帳時程，規劃為五期進行調度。雖然全對象於1月20日起同步開放登記，但實際施打安排如下：

一、第一期 115/1/20至1/23：低收及中低收入戶長者優先接種，憑通知單或健保卡至衛生所辦理；一般長者預約登記領取繳費單及簽署繳費意願書。

二、第二期 115/1/26至1/30：低收及中低收入戶長者持續接種服務；一般長者加入接種。

三、第三期 115/2/2 至 2/6：低收及中低收入戶長者、一般長者持續接種服務。

四、第四期 115/2/9 至 2/13：低收及中低收入戶長者、一般長者持續接種服務（低收及中低收入戶長者接種期限至本期止 ）。

五、第五期 115/2/23 至2/26：若疫苗尚有剩餘，滾動式加開後續期別。

彰化縣衛生局提醒一般符合資格之長者，完成預約登記後須於7日內至銀行或超商繳納自付額6,000元。因需確認繳費資訊入帳，長者請於收到「繳費成功簡訊通知」，或預約登記滿14日後，再前往原預約衛生所接種，避免白跑一趟。近期氣溫轉涼，衛生局特別叮嚀，長者及代辦家屬前往衛生所臨櫃辦理或接種時，請適時增添衣物，注意頭部及手腳保暖，預防低溫誘發心血管疾病。

•接種小撇步：

1.帶什麼：健保卡（低收及中低收入戶長者請加帶通知單）。

2.去哪打：務必至「原預約登記」之衛生所。

3.誰代辦：每人每日預約登記限2人。