彰化縣舉行中小學聯合運動會 逾3200名選手同場競技 （圖／彰化縣政府提供）

彰化縣115年中小學聯合運動會在彰化縣立體育場舉行，吸引彰化縣220所學校、3200多名選手參與。彰化縣長王惠美表示，運動會不僅是展現體能的競技場，更是磨練毅力與自我突破的最佳機會。期許選手以平常心迎接挑戰，發揮「勝不驕、敗不餒」的運動家精神。



彰化縣長王惠美表示，為了即將登場的4月嘉義全中運，以及5月在花蓮舉辦的全國小學田徑錦標賽，今年中小學運動會將選拔出優秀選手代表彰化縣出賽。也推動「奪金精進計畫」、優秀運動員暨績優教練獎助金，並執行「留縣培訓計畫」，對選手與教練提供實際支持。

廣告 廣告

彰化縣教育處表示，聯合運動會涵蓋田徑與混合運動等多項競技。除了對選手獻上祝福，也感謝全體裁判、工作人員及師長、教練的辛勞。邀請鄉親朋友前往體育場，以行動為這群揮灑汗水的彰化選手加油打氣。