彰化縣舉辦114第二學期校務發展會議 攜手各校提升教育

彰化縣舉辦114學年度第二學期校務發展會議 （圖／彰化縣政府提供）

彰化縣政府29日在田尾國中召開「114學年度第二學期中小學校務發展會議」，彰化縣中小學校長齊聚一堂，共同研討校務發展方向，並表揚績優學校，期勉校長持續秉持教育理想與抱負，帶領學校團隊攜手前進。



彰化縣長王惠美表示，秉持「以學生為本」的核心理念，打造優質學習環境。除了積極推動英語教育與國際交流，並補助學生美國遊學課程，也帶領國中師生前往新加坡見學，也持續深化與日本長野縣姊妹校交流，讓孩子放眼世界、走向國際。此外，優化學校圖書館、建置社區共讀站與英文愛的書庫；改善校園空間，讓孩子在美感與品質兼具的環境中快樂學習。

廣告 廣告

彰化縣長王惠美進一步指出，面對教育快速變革，期勉各位校長善用AI科技與大數據技術提升校務治理效能，並重視學生的社會情緒學習，透過同理、關懷與尊重，營造溫暖、安全及充滿信任的校園文化。