彰化縣蛋雞場芬普尼二階採樣送檢 全部未檢出
彰化縣文雅畜牧場雞蛋去年被檢出芬普尼殘留後，縣府針對全縣蛋雞場啟動「芬普尼全面採樣監測」專案，首波鎖定15場高風險蛋場，結果未檢出，後續針對其餘854場蛋場展開第二波採檢、送驗，縣府表示，檢驗結果出爐，全部未檢出芬普尼殘留。
文雅畜牧場飼養雞隻4.9萬隻，每天生產雞蛋約在4萬顆，在去年10月爆出雞蛋被檢出芬普尼後，引發食安疑慮，相關單位追查蛋場15萬顆問題蛋流向10縣市，後續進行回收、銷毀，此外，縣府也針對全縣蛋場展開「芬普尼全面採樣監測」專案。
第一階段採檢作業在去（114）年11月20日啟動，以過去曾被檢驗出動物用藥品殘留之蛋雞場為優先對象，共有15場，採集雞蛋、羽毛、飼料及飲水等檢體各15件，總計60件樣品，隔日送驗，22日檢驗結果出爐，皆為未檢出。
動防所表示，繼15場蛋雞場未檢出之後，接著持續全面檢測蛋雞場，採樣工作由相關人員前往蛋雞場採集雞蛋、羽毛、飼料及飲水等檢體，於今（115）年5月20日完成縣內全數蛋雞場採樣，共計854場，檢驗結果出爐，全部沒有檢出芬普尼殘留。
彰化地檢署也針對該案展開偵辦，追查出陳男為解決畜牧場內蛋雞寄生蟲雞蝨問題，在畜牧場內使用禁藥芬普尼，全案在上月14日偵結，將文雅畜牧場負責人陳進平、龍忠蛋行林姓負責人，依違反食安法、詐欺取財等罪提起公訴，並聲請沒收2人犯罪所得376萬多元。
縣府表示，將持續辦理蛋雞場藥物殘留監測及輔導管理工作，強化畜產品安全把關機制，籲請業者共同配合動物用藥規定，確保民眾食用安全與消費信心。
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