彰化縣蛋雞場芬普尼採樣監測 第一梯次15場高風險場檢驗結果均為未檢出
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化縣文雅畜牧場雞蛋檢出芬普尼後，為掌握全縣蛋雞場芬普尼殘留情形並杜絕不當用藥，縣長王惠美指示農業處與動物防疫所立即啟動全縣蛋雞場「芬普尼全面採樣監測」專案，以強化源頭管理，確保蛋品安全。
第一梯次共抽驗15場動物用藥殘留高風險場，由農業處及動防所人員於11月20日前往採集雞蛋、羽毛、飼料及飲水等檢體，全程由政風人員會同監督。檢驗結果於今（22）日出爐，全部均為未檢出，顯示第一階段高風險場之蛋品安全無虞。
動物防疫所提醒，芬普尼禁止使用於蛋雞，違反者將依《動物用藥品管理法》第40條之1第1項處新臺幣6萬元至30萬元罰鍰，請業者切勿心存僥倖，亦切勿使用來源不明之動物用藥。
彰化縣政府將持續強化相關監測與管理工作，籲請業者共同配合動物用藥規定，確保本縣蛋品衛生與民眾食用安全。
