彰化縣衛生局用心醫病 五度奪醫療關懷力典範獎

記者張溎壕／彰化報導

彰化縣衛生局於114年底舉辦的「114年醫療關懷力典範獎」頒獎典禮上，再度榮獲「公務績優獎」，連續五年獲得肯定；同時，蔡明忠醫師及黃左琪牙醫師，分別榮獲「調解典範獎」及「關懷典範獎」，為彰化縣醫療關懷力再添光彩。

彰化縣長王惠美表示，衛生局同仁長期推動醫療關懷與調解工作，持續提升醫療體系與服務品質，為民眾健康與醫病關係和諧付出努力，值得肯定。

為促進醫病和諧，彰化縣衛生局積極輔導轄內醫療機構提供醫療事故關懷服務，期望在事故發生時，能即時提供關懷、進行溝通與對話，減少爭議擴大。同時，衛生局也提供專業的醫療調解管道，由醫療、法律及社會公正人士組成調解團隊，協助醫病雙方以公正客觀的方式釐清爭議，化解紛爭，降低醫療訴訟案件發生率。

除衛生局榮獲「公務績優獎」外，彰化縣調解委員、豐安診所蔡明忠院長亦榮獲「調解典範獎」。蔡院長巧妙運用醫師專業與調解技巧，透過淺顯易懂、具同理心的方式，減少醫病認知差異。在調解過程中，他總能兼顧病家感受與醫療尊嚴，有效引導雙方回歸理性對話，化解矛盾。

黃左琪牙醫診所黃左琪院長則榮獲「關懷典範獎」。黃院長親自致電關懷民眾，傾聽其感受與需求，協助民眾與牙醫診所之間進行醫療溝通與協調。透過耐心溝通，她成功化解醫病認知落差，幫助雙方達成共識。

衛生局表示，未來將持續鞏固縣內醫事機構與民眾間的溝通平台，建立多方協調機制，拉近醫病認知距離、消弭爭議，減少醫療糾紛，促進醫病和諧關係。

彰化縣衛生局連續五年獲得「醫療關懷力典範獎」。（彰化縣政府提供）

蔡明忠醫師獲「調解典範獎」。（彰化縣政府提供）

黃左琪牙醫師獲「關懷典範獎」。（彰化縣政府提供）