彰化縣表揚傑出身障就業者與超額進用優良廠商

▲彰化縣長王惠美出席表彰縣內10位傑出身心障礙就業者合影。（圖／彰化縣政府提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化縣114年度傑出身心障礙就業者及超額進用身心障礙者優良廠商表揚活動，17日下午在全國麗園大飯店盛大舉行，彰化縣長王惠美出席表彰縣內10位傑出身心障礙就業者及10家優等獎、16家一等獎及44家二等獎，共計70家超額進用身心障礙者的優良廠商。

▲優等獎合影。（圖／彰化縣政府提供）

10家優等獎包括台灣玻璃工業股份有限公司鹿港廠、帝寶工業股份有限公司、建大工業股份有限公司、富山精機廠股份有限公司、正新橡膠工業股份有限公司、彰山環保服務有限公司、許瑞興工業股份有限公司、秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院、奇巧調理食品股份有限公司、財團法人基督教瑪喜樂社會福利基金會。

▲一等獎合影。（圖／彰化縣政府提供）

王惠美表示，今天的表揚活動，首先恭喜10位獲獎的身障朋友，大家在工作職場上的努力不懈的表現，獲得肯定，獲獎可說是實至名歸。近年來，縣府團隊致力於維護身心障礙朋友的就業權益，透過多元適性的輔導、訓練，培養就業能力，並協助公私單位運用職務再設計提供身心障礙朋友就業機會，截至114年9月底，彰化縣超額進用身障人數達1,571人。感謝縣內70家超額進用身心障礙者的優良事業單位，尤其是「富山精機廠股份有限公司」同時榮獲本年度「永續力量獎」的肯定，該公司連續十年超額進用身心障礙者，且進用人數累計最多、進用比例更是達到5%以上。另外，台灣玻璃工業股份有限公司鹿港廠提供身障者優質職場環境，同時榮獲「幸福滿滿獎」，2家企業長期致力於促進身心障礙者就業，展現卓越的力量與承諾，為業界樹立絕佳典範。

王惠美指出，活動現場特別展出庇護工場產品，縣內8家庇護工場的優質產品，歡迎大家多加支持選購，自用送禮兩相宜，也讓身障朋友在庇護工場找到自信。另外，現場也邀請縣內視障按摩師推廣視障按摩，鼓勵企業進用按摩師們，協助員工紓壓，工作效率也會更高。最後，再次感謝各企業對縣政的支持，也呼籲企業界給身障朋友一個機會，相信他們的留職率及工作表現，一定會超乎您的想像。

富山精機廠股份有限公司管理部經理許楚炘表示，感謝王縣長縣府團隊對富山公司長期以來的肯定，讓富山精機有機會獲得進用身心障礙者優良廠商以及永續力量獎。永續力量獎需要連續10年榮獲優等才能夠獲得，目前富山公司有18位身心障礙朋友，分別在物管、業務、鑄造、鍛造加工、裝配等等，都非常用心工作，公司的同仁也都十分肯定。希望富山公司的經驗能提供所有企業參考，也呼籲企業界一起進用身心障礙朋友，給他們一個機會，讓他們發揮他們的優點及潛能。

勞工處表示，本次表揚的10位傑出身心障礙就業者為洪啟倫、尤森淼、李寶鏞、莊凱壕、王明德、陳玉真、潘幸儀、胡幼琪、黃欣怡、黃惠鈺。114年獲獎的傑出身心障礙就業者王明德，自小在喜樂保育院成長，畢業於國立和美實驗學校，透過本府職業重建服務協助，在支持性就服員的推薦下進入公司擔任美工設計工作，展開職涯新頁。在參加「愛加倍庇護工場」的開幕典禮時，受學長陳忠盛邀請，轉而加入「社團法人喜樂小兒麻痺關懷協會」，持續發揮美工專長。工作之餘，明德積極進修，假日遠赴高雄餐旅大學進修，取得「亞洲咖啡認證種子教師資格」及「國際咖啡師中級證書」。目前擔任「愛加倍庇護工場咖啡工坊」組長的他，不僅以專業技術與創意打造出一杯杯香氣濃郁的咖啡，更以積極、樂觀、不屈不撓的精神鼓舞同儕。他用行動證明，只要願意努力，每個人都能在職場上找到屬於自己的舞台。

另一位獲獎者洪啟倫，服務於榮成紙業股份有限公司已逾16年。從最初的電儀技術員做起，他不斷自我精進，逐步成長為電儀電器班組長。多年間，他積極參與公司多項重大工程，包括PM6氣罩改造、PM7紙機工程改造及PM3紙機傳動系統優化等專案，展現出專業與責任兼具的工作態度。洪啟倫樂於助人、待人誠懇，與同事相處融洽，深受團隊信任與敬重。他始終以樂觀進取、踏實負責的精神面對每一項挑戰，用實際行動詮釋職場韌性與專業價值，堪為身心障礙者就業楷模。

勞工處表示，縣府為了協助縣內求職、轉職的勞工朋友能順利就業，每年推陳出新辦理各項就業促進措施，以在地需求為依歸，開發潛在勞動力，在縣府團隊與各界共同努力下，持續致力於維護身心障礙朋友的就業權益，透過各種方式輔導與訓練，培養他們的專業能力，為其開拓就業機會，協助各公私立單位進用身心障礙朋友。截至114年9月底，縣內799家義務機關機構（公立212家、私立587家），法定應進用人數1,847人，實際已進用3,013人，超額進用身障人數達1,571人，相較目前全國公私立企業約一成未足額進用身障朋友的狀況，彰化縣在提供身心障礙朋友就業服務上可說是最有愛心、最照顧身障朋友的城市。