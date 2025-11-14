彰化縣表揚績優導護志工 近3,000名導護志工288位受獎

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰化縣政府今（14）日在彰化市中山國小舉行「114年度績優導護志工表揚大會」，現場氣氛溫馨而熱烈。縣長王惠美親自出席頒獎，向全縣投入導護工作的志工們表達誠摯敬意，並感謝他們日復一日守護孩子上下學的安全。

彰化縣政府舉辦「114年度績優導護志工表揚大會」，縣長王惠美頒獎，向在校園周邊默默守護學童安全的導護志工們致上最高敬意。（縣政府提供）

全縣目前共有近3,000名導護志工，今年共有288位績優志工代表受獎，其中服務10年以上有133位，服務25年以上有20位。最受矚目的，是泰和國小屈素冠，她一做就是36年，風雨無阻地站在校門口指揮交通，耐心提醒孩子遵守交通規則，成為所有導護志工的典範。

王惠美表示：「導護工作看似平凡，但它是孩子每天上下學最重要的第一道安全防線。每一位志工的付出，都值得我們由衷敬佩。」

現場還播放了導護志工們日常工作的照片與影片，有人揮旗引導學生通過斑馬線，有人幫助忘記帶安全帽的孩子，有人提醒騎車家長減速慢行，畫面溫暖而動人。

王惠美說，縣府除了表揚志工，也持續改善校園周邊道路環境，包括調整家長接送動線、人車分流、增設減速設施與安全標示等，目前已有多所學校完成「通學區限速30公里」、綠底行人穿越線及起終點標示，有效降低人車衝突風險，讓孩子上下學更安全。

王惠美指出，縣府以「建設、交通、宜居、產業、教育」五大方向推動縣政，交通方面積極規劃台中捷運綠線延伸至彰化、彰化市區段鐵路高架化，逐步提升通勤與通學便利性。同時也推動產業升級、打造幸福生活圈，希望吸引青年返鄉深耕，共同建構「美好彰化 希望城市」。

屈素冠接受訪問時笑說，她當初是鄰居邀請加入導護志工，沒想到一做就是36年。「我把每個孩子都當成自己的孫子，看他們平平安安上下學，就是我最大的快樂。」她回憶，有時候天氣炎熱或大雨滂沱，她都會堅守崗位，孩子們安全過馬路後露出的笑容，就是她繼續下去的動力。

此次表揚大會不僅肯定了志工長期的付出，也讓社會看見這群默默守護孩子安全的人，用平凡的身影書寫溫暖的力量。