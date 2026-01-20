彰化縣警察局交接典禮 陳世煌接任局長 打擊詐欺列首要任務

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰化縣警察局今（20）日舉行卸、新任局長交接典禮，現場氣氛莊重而隆重。由縣長王惠美主持，警政署督察室主任王文澤監交，新任局長陳世煌正式走馬上任。

彰化縣警察局新舊局長今日交接，新任局長陳世煌走馬上任，將以打擊詐欺為首要任務，結合七大民力，全面強化地方治安。（縣政府提供）

典禮上，陳世煌表示，他將在最短時間內深入各分局與地方，傾聽基層警力與民眾心聲，強化治安維護。他指出，治安工作將結合「七大民力」，全力掃蕩黑金、槍械、毒品及詐欺等犯罪，尤其是打擊詐欺犯罪將是首要任務。

陳世煌出身南投竹山，中央警察大學58期畢業，曾任苗栗縣警局長、刑事警察局副局長等職。他談到對彰化的印象：「雖然這是我首次到彰化服務，但感受到民眾親切、城市持續進步，工商發展也相當活絡。彰化與我的家鄉一樣有人情味，我會全力以赴，守護地方治安與交通，回應縣民期待。」

王惠美在致詞時，對卸任的陳明君局長表達高度肯定。陳明君自113年1月17日調任彰化警局以來，與縣府各機關及民意代表互動良好，內外和諧。在其任內，彰化縣警方查獲詐欺集團597件、犯嫌3,798人次，查扣汽車、現金、土地、房屋及虛擬貨幣等總價值逾8.3億元，攔阻詐騙金額逾8.9億元，累計阻斷詐團金流突破17.2億元；同時瓦解胡姓直播主暴力犯罪集團，蟬聯全國同步掃黑行動五連霸及打詐專案四連霸。王惠美指出，陳明君的表現優異，警政署特別調陞其為三線三星警政委員。

對於新任局長陳世煌，王惠美表示，他具有完整的警務歷練，曾歷任刑事警察局科長、各分局分局長、國道公路警察局主任秘書、刑事警察局副局長等職務，兼具內外勤經驗及刑事專才，特別在反詐領域具備深厚經驗。她期許陳世煌上任後，能持續精進警政工作，並與各有關單位加強協調配合，帶領全體警察同仁創造更輝煌的成果。

議長謝典霖也出席典禮，肯定陳明君卓越表現，並對陳世煌寄予厚望：「希望在前任局長奠定的良好基礎上，持續精進，再創佳績。」警政署督察室主任王文澤表示，彰化縣民對警察工作支持有加，相信陳世煌局長將能將警政業務推向新階段。