彰化縣警察局卸、新任局長交接，陳明君榮陞警政委員、陳世煌接棒守護治安。圖／彰化縣政府提供





彰化縣警察局今（20）日舉行卸任、新任局長交接典禮，由彰化縣長王惠美主持，警政署督察室主任王文澤監交，場面隆重、貴賓雲集。卸任局長陳明君榮陞內政部警政署警政委員，新任局長由刑事警察局副局長陳世煌接任。

彰化縣警察局卸、新任局長交接，新任局長陳世煌接棒守護治安。圖／彰化縣政府提供

王惠美縣長表示，陳明君局長自113年1月17日到任以來，與縣府團隊及各界互動良好，領導有方，在全體警察同仁努力下，彰化治安表現深獲縣民肯定。任內查獲詐欺集團597件、犯嫌3,798人次，查扣不法所得總價值逾8.3億元，攔阻詐騙金額近8.9億元，累計阻斷詐團金流突破17.2億元，打詐及掃黑績效亮眼，分別蟬聯全國同步打詐專案四連霸、掃黑行動五連霸，屢獲中央表揚，實至名歸。

廣告 廣告

王惠美指出，新任局長陳世煌畢業於中央警察大學，歷任刑事警察局、高雄市多個分局、國道公路警察局、苗栗縣警察局及新北市警察局等重要職務，內外勤經驗完整，具備深厚刑事專業與反詐實務，期許就任後持續精進，帶領警察團隊再創佳績。

彰化縣警察局卸、新任局長交接 陳明君榮陞警政委員、陳世煌接棒守護治安

王惠美強調，縣府高度重視警政工作，115年警政相關預算達10.9億元，持續建置天眼防衛網、改善警察辦公環境及汰換老舊警用車輛，全力支持警察同仁執勤需求，打造更安全宜居的彰化。

議長謝典霖肯定卸任與新任局長表現，期許警政工作持續精進。王文澤主任也表示，感謝地方對警政的支持，相信陳世煌局長能帶領彰化警政邁向新階段。

陳世煌局長表示，將儘速走訪基層，凝聚團隊士氣，強力打擊詐欺、黑金、槍械與毒品犯罪，並兼顧交通安全及大型活動秩序，確保春節期間治安平穩，讓鄉親安心過好年。

彰化縣警察局卸、新任局長交接，陳明君榮陞警政委員、陳世煌接棒守護治安。圖／彰化縣政府提供

更多新聞推薦

● 台美關稅談判團隊返台後再開記者會 卓揆：有助台灣取得有利戰略地位