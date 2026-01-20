彰化縣警察局新任局長由陳世煌接任 20日交接

新任彰化縣警察局長陳世煌(右)宣誓就職。(記者吳東興攝)

記者吳東興∕彰化報導

彰化縣警察局長陳明君榮陞內政部警政署警政委員，局長一職由刑事警察局副局長陳世煌接任，二十日辦理交接典禮，由縣長王惠美主持、警政署督察室主任王文澤監交。王惠美表示，陳明君局長任內治安績效卓越，新任局長陳世煌職務歷練完整，可說是強棒接強棒。

王惠美表示，陳明君局長自一一三年一月調任彰化縣警察局以來，與縣府各機關及各級民意代表互動良好，內外和諧。在其卓越領導及全體警察同仁的努力下，縣內良好的治安環境一直深獲縣民讚許，在各項警政工作評比均交出亮眼成績單，相信以他的能力，未來一定能更上一層樓。

王惠美指出，新任陳世煌局長中央警察大學五十八期公共安全學系及行政警察學系研究所碩士畢業，出身南投縣，歷任刑事警察局科長、高雄市政府警察局六龜分局、小港分局、新興分局分局長、苗栗縣警察局長、刑事警察局副局長等職，職務歷練完整，內、外勤實務經驗豐富，更具備刑事專才，深耕反詐領域。

陳世煌表示，到任後會在短時間內走訪轄區鼓勵基層同仁。治安方面將結合七大民力，全力掃蕩黑金、槍械、毒品及詐欺等治安亂源。其中，打詐將是工作重點，會依據彰化地區特性，運用科技偵查、金流攔阻、被害者關懷及有效宣導，降低詐欺犯罪。

他說，在交通方面，將持續努力降低傷亡事故，嚴格取締違規駕駛；並配合縣政府舉辦的大型活動或民俗慶典，維護交通秩序。農曆春節將屆，將動員全體警力與民力，做好治安與交通維護工作，讓民眾安心、開心在彰化旅遊。