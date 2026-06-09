彰化縣警察局綜合行政大樓今動土 預計117年竣工

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▲今（9）日「彰化縣警察局綜合行政大樓」動土典禮合照。（記者廖美雅拍攝）

【記者 廖美雅／彰化 報導】彰化縣警察局於今（9）日在縣府旁建築基地舉行「彰化縣警察局綜合行政大樓」動土典禮，工程規劃興建地上5層、地下1層，總樓地板面積約1,356坪的建築物，總經費3億1,559萬元由縣款全額支應，將於6月15日正式開工，預計117年7月竣工。

縣長王惠美表示，本大樓未來將提供警察局刑事單位使用，針對日益翻新的犯罪手法，建置最先進的「科技犯罪偵查機房」，強化追蹤虛擬貨幣金流的能力，提升手機鑑識、資通訊設備解密及網路線上平台進行大數據資料分析等技術。相信未來偵辦詐欺、洗錢等科技犯罪將發揮卓越成效，透過嶄新的科技力量與充沛的偵查能量，全面保障縣民的生命財產安全。她指出，為提升警消人員的福利，今(115)年3月開始編列發給警察同仁的「勤務繁重加成」，繁重地區每人每月最高可增加3,880元，刑事警察的「刑事加成」也從6成提升至8成，每人每月增加1,940元，以實質福利肯定警消同仁的辛勞。並規劃林厝、馬鳴、朝興、內安、竹塘、芳苑、洪堀、溪湖及大村等9間分駐（派出）所廳舍工程，提升員警工作環境，目前皆已進入設計階段。

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彰化縣警察局表示，此處原為警察宿舍，荒廢多年拆除改作臨時停車場，經過各方長期規劃與籌備及議會的預算支持，迎來警政廳舍正式動土。讓閒置土地轉型活化，引領彰化警政邁向現代化的新里程碑。

▲完工模擬圖。（記者廖美雅翻攝）

與會來賓有議長謝典霖、議員温芝樺、顧黃水花、黃千宴、陳銌銌、白玉如、郭燕陵、黃俊源、陳重嘉、吳韋達、蕭文雄、黃柏瑜、莊陞漢、李成濟、楊子賢議員服務團隊、陳玉姬議員服務團隊、周君綾議員服務團隊、警察局長陳世煌、工務處副處長陳銘男、民防大隊大隊長盧玉娟、守望相助巡守大隊大隊長楊儒發、交通義勇警察大隊大隊長許增鏞、保護少年協進會理事長侯志淵、義勇警察大隊副大隊長陳世川、退休警察協會理事長鄭清甫、建築師陳世國、各級民代與地方仕紳等。