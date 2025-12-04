▲彰化縣警局榮獲「114年國家警光獎」多項肯定，打詐掃黑雙雙連霸、資訊創新全國注目。（圖／彰化警方提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】內政部警政署114年12月2日下午舉行「114 年國家警光獎」頒獎典禮，彰化縣警察局今年表現特別搶眼，不但在團體組以打詐及掃黑連續拿下全國指標性專案的連霸紀錄，個人組也有3位同仁獲得優等肯定，成績亮眼。

在治安面向上，彰化縣警察局於全國同步打詐專案再度奪下全國第一，並已是連續四年蟬聯。過去一年內，彰化警方共查獲 189 件詐欺集團案件、1,044名成員，成功扣得現金、不動產與虛擬貨幣等不法所得，總額超過 4.7 億元，這次的連霸紀錄也顯示團隊穩定的偵查能量。

另一方面，在掃黑肅槍部分同樣交出亮眼成績。今年獲獎的治平成果包含查獲 47 件案件、329人到案，並查到近3,000萬元不法利得，成功完成全國同步掃黑行動五連霸，並持續透過強化情資網絡以及主動偵辦策略，有效掃黑肅槍。

除了團體獎項外，今年彰化也有三名同仁在個人組獲得優等表揚。刑事警察大隊偵查員歐州朋過去一年偵破重大假投資詐欺案，成功查獲游姓嫌犯等37名成員，並向上溯源查出以投資公司為名義的詐欺網路；詐欺金額高達兩億元，另查扣現金400餘萬元，案件規模龐大。員林分局偵查隊小隊長陳宏斌則在毒品與槍械偵查上表現突出，不僅查獲大量海洛因，也破獲自製槍械與爆裂物案件，避免相關危險物品流入社會。資訊科科長柯宏叡帶領團隊打造警政稽核分析平台，利用 AI協助各單位即時發現日誌異常，使 114 年上半年稽核件數達 491 件，較去年同期成長超過三倍，是今年頒獎典禮中特別受到矚目的創新成果。

彰化縣警察局局長陳明君表示，本次能在國家級獎項中獲得多項肯定，是全體同仁長期在第一線打拚的成果。面對詐欺、黑道與資安等快速變化的治安挑戰，將持續推動科技設備更新、強化跨單位合作與在地勤務深耕，讓民眾在生活中能感受到更高的安全感。