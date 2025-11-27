彰化縣警局田尾分駐所新建辦公廳舍剪綵落成

彰化縣警察局北斗分局田尾分駐所新建辦公廳舍二十七日舉行落成典禮。(記者吳東興攝)

記者吳東興∕彰化報導

彰化縣警察局北斗分局田尾分駐所新建辦公廳舍二十七日舉行落成典禮，由縣長王惠美、議長謝典霖及議員等人共同剪綵。王惠美表示，新建田尾分駐所規劃進駐警力十六名，興建經費四千八百餘萬元，為總建坪二二三坪的地上三層建築，格局方正，採開放式設計結合公園休憩功能，整體洽公環境優雅，啟用以後將能為在地鄉民提供完善警政服務，強化地區執勤效能。

王惠美表示，除了田尾分駐所外，埔鹽分駐所也已完工驗收，福興分駐所也在完工最後階段，警察局綜合行政大樓及原斗派出所分別在工程發包及履約中，林厝派出所則已著手設計規劃。今年起接續編列四億七千萬元經費，規劃整建芳苑派出所、溪湖派出所、大村分駐所、洪堀派出所、內安派出所、竹塘分駐所、馬鳴派出所及朝興派出所等八間老舊辦公廳舍，合計經費近十億元，期提供警察同仁更優質的工作環境。

議長謝典霖表示，這座新分駐所不僅提供警界同仁一個更方便、舒適的辦公環境，也是提升警政服務品質的重要里程碑。警力有限，民力無窮，感謝所有顧問團及民間友人和企業的熱心捐助，相信透過警民緊密合作，一定能為地方創造更安全、更和諧的生活環境。

與會來賓有議長謝典霖、縣議員劉淑芳、李浩誠、鄭俊雄、吳錦潭、李俊諭、張國棟、田尾鄉民代表會主席吳俊樑、彰化地院院長楊國精、彰化地檢署襄閱主任檢察官王銘仁、彰化縣警察局長陳明君、北斗分局長楊志源等多人。