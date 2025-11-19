彰化縣議會啟動潮流舞蹈大賽，打造青年參與公共事務新平台。圖／彰化縣議會提供





彰化縣議會今（19）日舉辦「2025與民同行」潮流舞蹈大賽啟動儀式，由秘書長陳三民代表議長謝典霖出席，正式宣告年度活動登場。本次以「潮流文化」為核心，規劃多元內容，包括潮流舞蹈大賽、異國美食餐車、霹靂舞秀、RAP 說唱彰化及議事廳導覽等，希望讓民眾在趣味與創意中感受議會的多元面貌。

啟動活動特別邀請來自員林、享譽國際的小提琴家 Connie Mae 與埔心國小舞蹈班合作，呈現一場結合古典與現代的跨界演出，不僅展現彰化的文化軟實力，也為系列活動揭開活力序幕。

陳秘書長表示，謝典霖議長推動「開放議會」理念，希望透過更生活化、更親民的方式吸引不同族群走進議會，拉近與公共事務的距離。延續去年「與民同行」活動的成功，今年規模全面升級，特別舉辦總獎金五萬元的潮流舞蹈大賽，鼓勵全國國小至高中職學生踴躍報名，在彰化展現獨特舞風與創意。

青年世代被視為城市的重要能量。謝議長期望透過創意活動，吸引更多年輕人走入議會，理解民主運作並參與公共議題。彰化縣議會也持續落實「議會更開放、民主更貼近生活」的精神，使議會不只是監督施政的場所，更是推動公共參與的平台。「與民同行」系列活動，就是希望讓青年及縣民能在輕鬆氛圍中看見議會的多元功能，並共同參與地方發展。

「潮流舞蹈大賽」即日起至 11 月 26 日止開放報名，凡全國國小、國中、高中職學生均可組隊參賽。議事廳導覽亦同步開放線上報名，讓更多民眾能近距離認識議會運作。12 月 6 日活動當天，除了舞蹈賽事外，還有美食、展演與互動體驗，歡迎全國鄉親一同走進彰化議事殿堂，參與這場結合年輕活力與地方文化的年度盛會。

更多活動詳情可至彰化縣議會粉絲專頁查詢。

潮流舞蹈大賽報名表單：https://forms.gle/oecJJG7q7AyeNCgx5

