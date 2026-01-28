彰化縣議會推國際城市交流 謝典林率團赴馬來西亞雪蘭莪州 5

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／彰化報導

為拓展地方議會國際視野、深化城市治理交流，彰化縣議會首度推動國際姐妹市層級城市交流，27日上午由議長謝典林率領13位跨黨派議員參訪團，正式拜會馬來西亞雪蘭莪州議會，由雪州議長劉永山（Lau Weng San）熱情接待，並為參訪團親自簡報介紹雪蘭莪州政治制度、經濟發展、青年議題及未來政策展望，詳細分享城市治理經驗與願景。此次交流不僅是彰化縣議會國際化的重要里程碑，也為台馬地方議會層級的互動奠定了穩固基礎。

謝典林表示，此次拜會不僅是一次正式參訪，更是兩地議會建立長期夥伴關係的起點。彰化縣議會長期重視青年公共參與，除舉辦「青年議事營」，讓青年模擬議會運作、培養民主素養外，也透過結合饒舌（Rap）、街舞等創新形式，吸引民眾走進議會、認識議員職責，拉近議會與人民的距離，讓民主政治更加貼近生活。

謝典林說，今年12月11日至14日，台灣將於新北市舉辦「亞洲地方議會論壇」，誠摯邀請劉永山議長率團來台參與，並期盼雪蘭莪州議會貴賓能順道造訪彰化，深化地方層級的實質交流與情誼。也期盼未來在青年事務、文化交流及國際活動等面向持續合作，拓展更多元的城市外交成果。

彰化縣議會表示，彰化縣近年在產業發展、人口結構與城市治理上，亦面臨與雪蘭莪州相似的挑戰與契機；一方面兼具傳統農業與製造業基礎，另一方面積極推動產業升級、青年返鄉及都市與鄉村均衡發展，並透過地方治理機制強化公共參與與政策溝通。雙方議會皆關注如何在快速發展下兼顧生活品質、公共建設與永續發展，透過地方議會之間的直接互動，不僅能分享民主治理與青年參與經驗，也為城市轉型與治理創新注入更多實務思維。

此次彰化縣議會拜訪馬來西亞雪蘭莪州議會，是首次執行內政部「國際姐妹市城市交流」業務，未來將持續以務實、穩健方式，拓展國際議會交流網路，讓彰化站上國際舞台，為地方治理與民主發展創造更多可能。

雪蘭莪州為馬來西亞人口最多、經濟最發達的州屬，人口約740萬至770萬（約占全國22%），對全國GDP貢獻高達 26.2%，是馬國最重要的經濟重鎮。雪州政治由議會行使立法權、州政府負責行政執行，透過完善制度確保民主運作透明順暢。

目前州議會共有56位普選產生的州議員，並自2013年起推動「青年議會制度」，讓年輕世代實際參與模擬立法與政策辯論，已成為馬來西亞地方民主的重要特色。

