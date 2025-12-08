彰化縣議會潮流舞蹈大賽 員林高中、埔心國小奪冠

記者張溎壕／彰化報導

彰化縣議會「2025與民同行」系列活動，其中「潮流舞蹈大賽」吸引北部、中部及彰化在地16組校園舞隊參賽，青少年組由員林高中奪冠、少年組由埔心國小抱回冠軍；活動結合街頭文化表演與異國美食餐車，現場氣氛熱力四射，青春能量滿溢。

彰化縣議會「與民同行」系列活動今年以「潮流舞蹈大賽」為亮點，總獎金高達5萬元，吸引從國小到高中共16組舞隊，匯聚彰化在地與北部、臺中等地精銳舞力；比賽分為「少年組」與「青少年組」，各隊在舞台上輪番炫技，現場響起觀眾的尖叫與掌聲、氣氛熱烈。

青少年組最終由員林高中以精準默契的隊形編排、流暢連貫的舞步脫穎而出奪冠，展現高水準的團隊協作與舞蹈表現力。少年組由埔心國小奪冠，小小舞者們以活力四射的表演，展現超齡的節奏感與舞台表現，贏得評審與觀眾一致好評。臺中市東興國小與新北市海山國小亦不遠千里前來，分別拿下第4名與優勝，展現街舞文化跨地域的吸引力。

活動現場除了舞蹈比賽，還安排Luxy Girl精采開場表演、列入奧運項目的霹靂舞「霹靂舞Show」，以及2024「與民同行RAP」冠亞軍孫孫與8TM帶來的「RAP說唱彰化」。從舞蹈到音樂，從節奏感到創意表達，整個活動展現街頭文化的多元魅力，也讓現場觀眾大呼過癮。

此次比賽邀請中華民國街舞運動推廣協會理事長黃柏青、臺灣街舞藝術協會副理事長古慶瑀、2026名古屋亞運培訓隊霹靂舞國手Eru（陳怡茹）以及榮獲世界大賽排舞第6名佳績的羊咩擔任評審。4位評審不僅以國際級專業視角給予選手高度肯定，也對彰化新生代舞者的創意與熱情讚賞有加。

16組校園舞隊齊聚彰化縣議會，舞步、節奏全開，青少年組員林高中、少年組埔心國小脫穎而出，現場嗨翻天！（彰化縣議會提供）

