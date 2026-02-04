彰化縣議會議政沙龍 國民黨主席洪秀柱分享公共事務經驗

▲彰化縣議會議政沙龍，邀前國民黨主席洪秀柱分享公共事務經驗，促進世代交流。（圖／彰化縣議會提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為深化公共事務參與、培養關心地方治理與民主發展的人才，彰化縣議會辦理「議政沙龍」系列活動，邀請對公共事務或有意擔任民選公職的民眾報名參與，並由議會邀請具豐富經驗的政治前輩進行經驗分享與交流。3日晚間在議會8樓禮堂議政沙龍活動，特別邀請前中國國民黨主席、現任中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱蒞臨演講，議會亦擴大邀請縣內百餘位地方仕紳、民意代表與青年世代共同參與，現場互動熱絡。

謝典霖議長表示，議政沙龍自辦理以來，持續邀請不同領域與背景的前輩人士，透過座談與分享方式，傳遞公共事務實務經驗，期盼協助有志投入公共服務或選舉的年輕世代，能在參與公共事務的道路上少走彎路，建立穩健且務實的基礎。

謝典霖議長指出，本次活動看到許多新面孔，亦有世代接棒、持續關心地方發展的情形，象徵公共參與精神的延續。

洪秀柱主席表示，感謝彰化縣議會的邀請，讓她有機會與地方民意代表、青年朋友及關心公共事務的各界人士面對面交流。她提到，彰化是她首次受邀至地方議會進行分享，對此感到特別珍惜。

洪秀柱主席也指出，看到現場有不少青年參與，令人感到欣慰，年輕世代是社會未來的重要力量，世代傳承需要及早準備與培育。

在演講中，洪秀柱主席分享自身的人生與公共服務歷程。她回顧自己原本從事教育工作，後因因緣際會踏入公共事務領域，並一路從基層歷練而來。她提及成長背景與早年家庭經歷，說明在不同時代環境下，個人與家庭所面臨的挑戰，並強調面對困境時，如何轉化為成長的養分，是人生中重要的課題。

洪秀柱主席也以過來人的身分勉勵在場學員指出，社會環境不斷變動，時代持續前進，公共事務的思維與作法亦須隨之調整。她表示，過去成功的經驗不一定適用於當下，唯有保持學習的態度、理解社會結構與民意變化，才能在不同時代背景下回應新的挑戰。她鼓勵年輕世代勇於面對改變，透過持續學習與實務歷練，累積因應複雜公共議題的能力。

談及公共事務參與，洪秀柱指出，政治或公共服務並非僅是追求職位，而是一種責任的承擔。她分享初次參選公職時資源有限、過程艱辛的經驗，並表示，正因為歷經挫折，更加體會制度運作與程序正義的重要性。她也提到，在不同角色中始終秉持公開、透明與負責的原則，作為自我要求。

針對世代議題，洪秀柱在現場與學員互動，觀察到中高齡參與者相對較多，並指出公共事務如何貼近年輕世代、回應不同世代的關切，是各界需要共同思考的課題。她認為，清楚溝通理念、誠實面對歷史與現實問題，並以與時俱進的方式進行對話，有助於促進世代理解與公共參與。

演講中亦觸及歷史與政黨發展議題，洪秀柱主席以自身經驗出發，分享對制度、歷史背景與社會變遷的觀察，並強調理性討論、和平交流與相互理解的重要性。她指出，不同世代對歷史的理解各有差異，唯有透過開放討論與尊重多元觀點，才能在變動的環境中逐步凝聚社會共識。

活動最後，洪秀柱主席以「胸懷大志、勇於承擔」送給青年朋友，鼓勵青年朋友持續關心公共議題，並以開放態度回應時代變遷，透過學習與實際參與累積經驗，培養獨立思考與公共責任感。她也表示未來若有機會，樂意持續與地方及青年世代進行交流。

彰化縣議會表示，議政沙龍活動透過邀請不同背景的公共事務實務者與學者專家，提供多元觀點與經驗分享，期盼透過理性對話與世代交流，在環境與時代快速變動下，深化地方民主參與，為公共事務注入更多正向能量。