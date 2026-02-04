彰化縣議會議政沙龍 謝典霖主場未見謝衣鳯出席引揣測

彰化縣議會舉辦議政沙龍，議長謝典霖（左三）主場卻未見立委謝衣鳯出席，引發外界揣測。（青雁文教基金會(提供／葉靜美彰化傳真）

彰化縣議會舉辦「議政沙龍」系列活動， 除邀請前中國國民黨主席洪秀柱到場演講，議長謝典霖也上台致詞，國民黨內有意參選彰化縣長的縣府參議柯呈枋、工策會總幹事洪榮章也都出席，卻獨獨未見謝典霖胞姊、立委謝衣鳯到場，由於姊弟因年底選舉布局近來多有論戰，謝衣鳯未到場引發外界姊弟失合揣測，縣議會表示，謝衣鳯是因台北另有行程而趕不及參與。

立法委員謝衣鳯一直是地方熱門彰化縣長人選，她在去年底正式宣布爭取國民黨提名並在今年1月初發表聲明提到，她相信擔任議長的謝典霖對於未來職務的轉換，以及生涯規畫會做出最好的選擇，由於謝典霖也曾被點名有意參選縣長，謝典霖日前召開記者會，並在記者追問下，表態將爭取議員、議長連任。

謝衣鳯突然宣布參選彰化縣長，被疑打亂謝典霖的選舉布局，謝典霖近日更指，謝衣鳯宣布選縣長未獲家人支持，而謝衣鳯則稱「怕影響家人感情」，面對紛擾選擇不再對此發言，姊弟之爭持續升溫。

彰化縣議會3日晚間舉辦「議政沙龍」系列活動，彰化縣有意爭取國民黨黨內縣長提名的柯呈枋、洪榮章都獲邀出席，由於謝家姊弟一個想選縣長、一個要連任議長，謝典霖主場的議會活動未見謝衣鳯身影，不免令外界揣測，是否因兩人多方發言，導致姊弟失合而不願出席；彰化縣議會表示，有邀請謝衣鳯出席參與，但她因為台北有行程，因此趕不及參與。

