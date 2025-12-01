彰化縣農地重劃區抵費地標售 26筆農地12/15開標

▲彰化縣農地重劃區抵費地標售，26筆農地將於12月15日開標。 （圖／彰化縣政府提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化縣政府將於114年12月15日(星期一)上午10時辦理農地重劃區抵費地標售，此次標售土地分布於芳苑鄉、埔鹽鄉、福興鄉等11個鄉鎮，共計26筆，皆採現況標售，有興趣者可自行實地查勘，了解土地現況、周邊環境，踴躍投標。

彰化縣農地重劃後土地具有臨路、灌排水便利、產權明確等優勢，有利於農耕使用，本次標售可供農用土地底價每平方公尺1,358元至5,600元不等，其中以芳苑鄉芳寮段400地號(面積2,461平方公尺)、鹿港鎮鹿洋段263地號(面積1,573.53平方公尺)、芳苑鄉芳寮段406地號(面積1,529平方公尺)土地等3筆土地面積較大，坵塊方整，欲擴大農場規模或想要擁有農地體驗耕作樂趣者，可把握難得機會喔。

有意願的民眾請自即日起至開標前1日辦公時間內（例假日除外），至土地所轄鄉鎮公所、地政事務所及本府地政處閱覽、領取投標資訊，或至本府地政處網站（https://land.chcg.gov.tw/）-業務專區項下之土地標售參閱下載，並於開標日上午9時信箱開啟前，寄達至彰化郵局第1025號信箱，如有疑問，可電洽彰化縣政府地政處重劃科詢問(電話:04-7531558)。